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30 Haziran 2017 12:43

Kırıkkale alt geçidine kavuşuyor

Kırıkkale’de Emniyet Müdürlüğü karşısında Kırıkkale Belediyesi tarafından çalışmalarına devam edilen alt geçit çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Kırıkkale alt geçidine kavuşuyor

30 Haziran 2017 12:43


Kırıkkale Belediyesi tarafından her hafta düzenlenen halk günü etkinliğinde konuşan Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, Emniyet Müdürlüğü karşısında çalışmaları devam eden ve şehir trafiğini büyük oranda rahatlatacak alt geçit çalışmaları üzerine açıklamalarda bulundu. 3’e 3’lük baks geçit şeklinde planlanan alt geçide dair Başkan Yardımcısı Bakır, “Emniyet Müdürlüğü önünden açılacak yol çalışmalarımız devam ediyor ve bu çalışmalarda son aşamaya geldik. TCDD ile protokol anlaşması sağlanan 3’e 3’lük baks geçidimiz tamamlandıktan sonra Millet Bulvarı üzerindeki trafik yoğunluğunun azalacak. Bu alt geçit sayesinde Karşıyaka, Yuva, Selimözer ve Bahçelievler Mahalleleri içinde ayrı bir geçiş yolu olacak. Ayrıca bu bölgede bir bulvar oluşturulacak, bunun yanı sıra otopark çalışmalarımız da devam ediyor” ifadelerini kullandı.




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