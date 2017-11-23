Sağlık kompleksinde çalışmalar hız kesmiyor

Feramiş Ender Güngüneş yapımı süren İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Kompleksinde çalışmaların hava şartlarına rağmen ivme kaybetmeden devam ettiğini söyledi.

Kırıkkale Fabrikalar Mahallesi’nde inşaat çalışmaları devam eden İl Sağlık Müdürlüğü Kompleksini İl Sağlık Müdürü Dr. Feramiş Ender Güngüneş ve beraberindeki heyet ziyaret ettiler. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan heyet içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, 112 Komuta Kontrol Merkezi, Halk Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 40 ünitelik Ağız Diş Sağlığı Merkezinin bulanacağı inşaatın yapım işlerinin son durumunu değerlendirdiler.

İnşaat çalışmalarının soğuk hava şartlarına rağmen son sürat devam etmesinin kendisini mutlu ettiğini ifade eden İl Sağlık Müdürü Güngüneş, “İnşaat en geç 2019 yılının Mart ayında bitirilecek fakat şu anki çalışmalar doğrultusunda daha önce binayı teslim alabiliriz” dedi.

İnşaatın genel yapısı hakkında bilgiler veren Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü personeli İnşaat Mühendisi Burak Çiçek, “İnşaatın temel oturma alanı 4 bin 660 metrekare, kompleksimiz 4 bloktan oluşuyor. Kompleksin Kız Meslek Lisesi tarafına bakan ilk 2 bloğu İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, 3. blok Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine ait olacak ve son 4. bloğu ise Semt Polikliniği olarak hizmet verecek. ‘Sağlığınız İçin İnşa Ediyoruz’ sloganı ile bu projeye başladık. Tüm sahadaki ekip arkadaşlarımız Kırıkkale halkı için en iyisini yapmanın gayreti içinde” şeklinde konuştu.