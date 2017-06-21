80 yaşındaki Ömer Dalgıç suyu olmayan bir dükkanda yaşamaya çalışıyor

Tek odalı bir dükkanda yaşayan "Şoför Ömer" lakaplı emekli Ömer Dalgıç, huzurevinde veya güzel bir evde yaşamak istiyor. 40 sene şoförlük yaptığını kaydeden Dalgıç, “Yaşım 80, burada yaşıyorum şimdilik. Ev bulamadım. Kiralık aradım ama yok. Buraya da para veriyorum. Bekara ev yok. Şimdi yaz. Burada yaşanır mı oğlum? Su yok, ne yapalım? Ev arıyorum, bir tane ev var, onunla anlaşabilirsek iyi. Mutfağı var, banyosu var, tuvaleti var” dedi.

“Allah düşürmesin”

Hiç kimsenin aramadığını söyleyen Dalgıç, “Hiç arayan yok oğlum. Ne yapayım. Ben de bilmiyorum, nedenini bilmiyorum. Kavga yok, gürültü yok. Yemeği yedim kahveye çıktım. Kahveden geldim kapıya. Kapının dışında kaldım. Eve sokmadılar. Zor olsa ne olacak. Eve sokan mı var? Allah düşürmesin. Namerde muhtaç etmesin. Torunları tanımam. Çocuklarımın hepsi büyük. 4 erkek 3 kız hepsi evli. Takip ediyorlar, benim yaşayıp yaşamadığımı” şeklinde konuştu.