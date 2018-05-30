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30 Mayıs 2018 11:06

Anne ve bebek sağlığı ile ilgili kurum içi eğitimler devam ediyor

Kırklareli’nde sağlık personellerine yönelik anne ve bebek sağlığı ile ilgili verilen hizmet içi eğitimler devam ediyor.

Anne ve bebek sağlığı ile ilgili kurum içi eğitimler devam ediyor

30 Mayıs 2018 11:06


Anne ve bebek sağlığının korunma çalışmaları doğrultusunda sağlık personellerinin bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla Kırklareli’nde kurum içi eğitimler sürüyor.


Üreme sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonunda eğitim programı düzenlendi. Üreme Sağlığı Modül Eğitimlerine katılan birinci ve ikinci basamakta hizmet veren 17 sağlık personeline İl Sağlık Müdürlüğü üreme sağlığı eğitimcileri Hemşire Semra Muhacir, Hemşire Hacer Özkul Oral, Ebe Çiğdem Hadi, Ebe F. Dilek Onay tarafından bilgi verildi. Eğitim programını tamamlayanlara, program sonunda sertifikaları teslim edildi.




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