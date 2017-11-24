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24 Kasım 2017 16:55

Babaeski Müftülüğü, aylık personel toplantısı

Kırklaerli’nin Babaeski İlçe Müftülüğü’nün aylık personel toplantısında camilerin temizliği, görevde verimlilik ve cemaat yetiştirme konuları görüşüldü.

Babaeski Müftülüğü, aylık personel toplantısı

24 Kasım 2017 16:55


Babaeski Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantı, Sinanlı Köyü Camisi İmam Hatibi Ali Birci’nin okuduğu Kur’an-ı Kerimle başladı. İlçe Müftüsü Mehmet Şimşekoğlu, toplantıda yaptığı konuşmasında, camilerin temizliği, göreve bağlılık, görevde verimlilik, camiye cemaat yetiştirmede dikkat edilecek hususlar üzerinde açıklamalarda bulundu.


Babaeski’de yapılan Kur’an-ı Kerim Kursu hizmetleri, umre kayıtları, yayın ihtiyaç listesi ve 2018 Yılı Eylem Planının değerlendirildiği Kasım ayı aylık toplantısı dilek ve temennilerin iletilmesi ile sona erdi.




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