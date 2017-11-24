Babaeski Müftülüğü, aylık personel toplantısı

Babaeski Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantı, Sinanlı Köyü Camisi İmam Hatibi Ali Birci’nin okuduğu Kur’an-ı Kerimle başladı. İlçe Müftüsü Mehmet Şimşekoğlu, toplantıda yaptığı konuşmasında, camilerin temizliği, göreve bağlılık, görevde verimlilik, camiye cemaat yetiştirmede dikkat edilecek hususlar üzerinde açıklamalarda bulundu.

Babaeski’de yapılan Kur’an-ı Kerim Kursu hizmetleri, umre kayıtları, yayın ihtiyaç listesi ve 2018 Yılı Eylem Planının değerlendirildiği Kasım ayı aylık toplantısı dilek ve temennilerin iletilmesi ile sona erdi.