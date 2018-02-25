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25 Şubat 2018 14:49

Bedenleriyle TSK yazan öğrencilerden Mehmetçiğe Destek klibi

Kırklareli’nin Üsküp beldesinde ortaokul öğrencileri, Afrin’de kahramanca mücadele eden Mehmetçiğe destek olmak amacıyla bir haftada 3 dakikalık klip hazırlayarak, bedenleriyle "TSK" yazdı.

Bedenleriyle TSK yazan öğrencilerden Mehmetçiğe Destek klibi

25 Şubat 2018 14:49


Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ÖSO birlikleri ile Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na, Kırklareli Üsküp Atatürk Ortaokulu öğrencileri ilginç bir şekilde destek verdi. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, bedenleri ile "TSK" yazdı. Türk askeri için 3 dakikalık Mehmetçiğe Destek klibi hazırlayan ortaokul öğrencileri, Mehmetçiğe moral desteği verdi.


Üsküp Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin bir haftalık çalışması sonucu yaptığı ve izleyen herkesin beğenisini kazandığı oldu. Mehmetçiği duygulan fotoğraflar, görenlerin de beğenisini kazandı.


Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla Kırklareli’nin Üsküp beldesinden yola çıkan kafile, bin 400 kilometre uzaklıktaki Hatay’ın sınıra sıfır noktasına giderek, 5 bin çorap ve öğrencilerin yazdığı şiir, mektup ve yaptığı resimleri Mehmetçiğe teslim etti. Belediye Başkanı Hüseyin Kasap ile beraberindeki kafile, 3 dakikalık Mehmetçiğe Destek klibini komutan ve askerlerle birlikte izledi.




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