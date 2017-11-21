Kırklareli’de elektrik kesilse de su kesilmeyecek

Kırklareli’de elektriklerin kesilmesi sonrası yaşanan su kesintilerinin de önüne geçilmiş oldu.

Faaliyete başlayan jeneratör ile alakalı açıklama yapan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, “Su hattını besleyen tesisimiz artık elektrik kesintilerinde de jeneratörle çalışacak, sularımız kesilmeyecek. Eskiden Tredaş elektrikleri kestiğinde bizim su dağıtım tesisimiz de çalışamaz hale geliyor ve vatandaşımız mağdur oluyordu. Kırklareli Belediyesi olarak tesisimize tam kapasite çalıştığında elektrik ihtiyacımızı karşılayabilecek jeneratör aldık, elektrik kesilse bile bundan halkımızın etkilenmesinin önüne geçtik” dedi.