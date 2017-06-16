Kırklareli’nde çilek hasadı

Kırklareli Valisi Esengül Civelek, İl Özel İdaresi tarafından finansmanı sağlanarak "Çilek Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi" kapsamında Armağan Köyünde uygulamaya konulan üretim alanlarını ziyaret etti. Vali Civelek’in köydeki kadınlarının sosyo-ekonomik yönden güçlendirilmesi, aile bütçelerine katkı sağlaması amacıyla 2016 yılında geliştirdiği ve 2 yıldan bu yana uygulanan proje kapsamında, Armağan köyü kadınlarına dağıtılan çilek fideleri, bu yıl ilk ürünlerini verdi.

Armağan köyünde ekilen 22 dönüm arazide 55 üretici, San Andreas cinsi çilek üretimine başladığı, dönüm başına günde yaklaşık 20 ile 30 kilogram arası hasat alınabildiği belirtildi. "Çilek Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi" ile tarlaların yolunu tutan kadınlar, sabahın ilk saatlerinde hasat ettikleri çilekleri taze ve organik olarak tüketiciye sunuyor.