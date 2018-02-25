Denetimli Serbestlik Müdürlüğü toplantı salonunda, Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iş birliğinde, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan 55 yükümlüye bitkisel üretim konuları içinde yer alan Mantar Yetiştiriciliği konusunda eğitim verildi.

Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personelinden Tekniker Güner Ön tarafından verilen seminerde, Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce Kurumsal Eğitimler ve Programlar Listesinde Mantar Yetiştiriciliği alanında kendi işini kurmak isteyen yükümlülere, gerekli mesleki yeterlilik ve girişimcilik eğitimleri sağlanarak proje hazırlanması planlandı.

Ayrıca 9 Nisan 2018 tarihinde Gıda ve Hijyen konusunda da söz konusu yükümlülere yönelik eğitim planlaması yapıldı.