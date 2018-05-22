Öğrencilerden yaşlılara tansiyon hizmeti

Üniversite öğrencileri, kurulan stantta iki gün boyunca yaşlıların tansiyonlarını ölçerek, nabız, ateş ve vital bulgularına baktı. Yaşlı bakım teknikerliği bölümünü tanıtmak ve bölümün istihdamının sağlanmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Kırklareli Merkez İstasyon Caddesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kırklareli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Karaman, Kırklareli Sosyal Hizmet İl Müdürü Yasin Adlı, Kırklareli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Kara, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzur Evi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Yalçın Sağlam, Kırklareli Üniversitesi Yaşlı Bakım Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Deniz Ezgi Bitek, Kırklareli AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.

Yaşlı Bakım Teknikerleri Platform Başkan Yardımcısı Ümit Çona, sosyal sorumluluk projesi kapsamında gönüllü bir grup öğrenci ile birlikte yaşlılara hizmet vermekten mutluluk duyduğunu belirtti. Çona, "Huzur evlerinde de yaşlılarımıza hizmet vermek istiyoruz. Yaşlılarımıza herkes bakar, ama yaşlı bakım teknikerleri güvenle bakar" dedi.

Etkinlik, günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.