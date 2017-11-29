Pınarhisar’da vatandaşla buluşma toplantısı

Pınarhisar Kaymakamı Murat Eren başkanlığında Cevizköy’de bir kıraathanede gerçekleştirilen vatandaşla buluşma toplantısına, kamu kurum müdürleri, köy muhtarı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşların problemlerinin tespiti ve çözümü amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Murat Eren, tüm vatandaşların isteklerini tek tek dinleyerek, sorunların çözümü için gerekli girişimlerin yapılacağını ifade etti.

Toplantıda, vatandaşların istek, şikayet ve önerileri tek tek dinlenerek, ilgili kurumlara talimatlar verildi.