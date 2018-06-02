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02 Haziran 2018 14:39

Vali Osman Bilgin’e, kutlama ziyaretleri sürüyor

Valiler Kararnamesi ile Kırklareli Valiliği görevine atanan Vali Osman Bilgin’e kutlama ziyaretleri devam ediyor.

Vali Osman Bilgin’e, kutlama ziyaretleri sürüyor

02 Haziran 2018 14:39

Vali Bilgin, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz’ü ve ildeki STK’lar ile siyasi parti temsilcilerini ağırladı.


İlk olarak 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Kırklareli Valisi Osman Bilgin’i ziyaret etti. Vali Osman Bilgin’e nezaket ziyaretinde bulunun Tümgeneral Gürsel Yüz’e, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Aydın Cihan Uzun eşlik etti.


Vali Osman Bilgin’e bir kutlama ziyareti de ilde faaliyet gösteren STK’lar ve siyasi parti temsilcilerinden geldi. Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, Kanserle Savaş Derneği Başkanı Remzi Berger, İmam Hatip Platformu Başkanı Ziya Eser, MHP İl Başkanı Hakan Aytaç Kaya, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Sakatlar Derneği Başkanı Ercan Dinkler ve Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Veli Şen ile beraberlerindeki heyet, Vali Osman Bilgin’i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.




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