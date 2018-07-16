Atölyesine ’15 Temmuz’ adını verdi

Türkiye’nin yaşadığı durumdan etkilenen ve 15 Temmuz’un unutulmaması için atölyesine ’15 Temmuz ahşap sanat atölyesi’ adını veren Ay,"Ülkemiz alçak bir darbe girişimine maruz kalarak özgürlük ve barışımıza gölge düşürülmeye çalışılmıştır. Milletimiz feraseti ve dik duruşuyla darbenin karşısında olmuştur. Bende bu günün unutulmaması için 15 Temmuz tarihini atölyeme isim olarak verdim"dedi

Emekli marangoz olan Ay,"Selçuklu ahşap kündekari tekniği ile eserler yapıyorum. Osmanlı el işçiliği ile sedef kakma, ahşap oyma, mücevher sandığı, baston çeşitleri ve minyatür ahşap el sanatları yönünde çalışmalarımı sürdürüyorum. Atölyede ki çalışmalarıma zaman zaman Minyatür El Sanatları bölümü öğrencileri de destek sunuyor"diye konuştu