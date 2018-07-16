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16 Temmuz 2018 16:50

Atölyesine ’15 Temmuz’ adını verdi

Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesinde evinin bahçesine atölye kuran Ahmet Ay isimli vatandaş, kurduğu atölyeye ’15 Temmuz ahşap sanat atölyesi’ adını verdi.

Atölyesine ’15 Temmuz’ adını verdi

16 Temmuz 2018 16:50



Türkiye’nin yaşadığı durumdan etkilenen ve 15 Temmuz’un unutulmaması için atölyesine ’15 Temmuz ahşap sanat atölyesi’ adını veren Ay,"Ülkemiz alçak bir darbe girişimine maruz kalarak özgürlük ve barışımıza gölge düşürülmeye çalışılmıştır. Milletimiz feraseti ve dik duruşuyla darbenin karşısında olmuştur. Bende bu günün unutulmaması için 15 Temmuz tarihini atölyeme isim olarak verdim"dedi



Emekli marangoz olan Ay,"Selçuklu ahşap kündekari tekniği ile eserler yapıyorum. Osmanlı el işçiliği ile sedef kakma, ahşap oyma, mücevher sandığı, baston çeşitleri ve minyatür ahşap el sanatları yönünde çalışmalarımı sürdürüyorum. Atölyede ki çalışmalarıma zaman zaman Minyatür El Sanatları bölümü öğrencileri de destek sunuyor"diye konuştu




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