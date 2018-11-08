Belediye Başkanı Bahçeci: “Projelerimizde ihtiyacı karşılamayı amaçlamadık”

Katıldığı STK toplantıları ve mahalle buluşmalarında Kırşehir'in geleceğinin ve yapılan projelerde halkın katılımının ne yönde olduğunu anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, “Kırşehir'de hangi mahalleye giderseniz gidin görülen her projeyle anlatacağımız çok şey olması bir siyasetçi için büyük şans. Bizler; makamların geçici olduğunun bilinci ile 2009 yılında başladığımız görevimizde şehri yeniden imar ettik”dedi.

Altyapı olmadan üstyapının faydasız olduğunu belirten Belediye Başkanı konuşmasında, “Kırşehir'de uzun yıllardır bekleyen ve çözülemeyen birçok sorunu çözüme kavuşturduk. Öncelikle altyapıya önem verdik. Eğer bir şehirde altyapı yoksa üstte ne yapsanız faydası yoktur. Önce altyapı sonrasında üste ne yapsanız yakışır. Günlük veya anlık çözümler bizi çok uzağa götürmez düşüncesi ile altyapıya çok fazla önem verdik.

Şehirde yeşil alan diyecek bir tane düzenli parkımız yoktu. Kırşehir'de doğru dürüst vakit geçirecek sosyal alanlar yoktu. Şimdi ise çok şükür vakit geçirecek sosyal mekanlar Kırşehir'imize kazandırdık. Bu sorunların hepsini giderdik.

Önemli olan şehre değer ve vizyon katmaktır. Her yaptığımız projede biz bu yaklaşımı ortaya koyduk. Bir projeyi yapmak önemli ama, bir projeyle birlikte o bölgeye değer ve önem kazandırmak daha da önemli. Biz ihtiyacı karşılamaya yöneldik. Yaptığımız projelerde bölgeye ve Kırşehir'e değer kazandırmayı hedefledik” diye konuştu.

Projelerin şehre katacağı değeri göz önüne aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz hiçbir projede sadece ihtiyacı karşılamayı amaçlamadık, şehre katacağı değeri de göz önüne aldık. Önemli kıymetli çok sayıda proje kazandırdık. Her mahallemizde prestij projeler kazandırdık. Ahi Evran Külliyesi, Bağbaşı Kentsel dönüşüm, Aşıkpaşa Masal Parkı, Güneykentte Güzler Evcil Hayvanlar Parkı ve Piknik alanı, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi birçok projelerimiz Kırşehir'imize değer katan çalışmalar.

Yapılanlar kalır, onun için de Kırşehir'in hayrına olan her şey beni çok mutlu ediyor. Kırşehir belediyecilik anlamında birçok güzelliklerin yapıldığı bir şehir. Bu şehir hepimizin, bu şehre taş taş üzerine konduysa bu geleceğe konmuş bir taştır.

Kimin koyduğundan ziyade konan taşların güzelliğini yaşamak gerekir. Sonuçta ortak paydamız Kırşehir. Farklı düşünceler olabilir ama bizim ortak paydamız Kırşehir. Tabii ki tercihlerimiz olacak, başka önceliklerimiz olacak ama hiçbir zaman kardeş olduğumuzu, aynı şehirde yaşadığımızı unutmadan birlik ve beraberlik içinde şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz.”