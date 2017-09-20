Türkiye geneli ile birlikte Kırşehir merkezli kutlamaların yapıldığını ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, “30. Ahilik haftamız inşallah en güzel şekilde tüm Türkiye’de kutlananıyor. Kırşehir’de Ahiliğin başkenti olarak etkinliklere ev sahipliği yapmakta inşallah ayın 23 ünde Başbakan Binali Yıldırım’ın teşrifiyle kapanış programını yapacağız” dedi.

Ahiliğe verilen önemin her geçen yıl arttığını kaydeden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Esnaf Genel Müdürlüğüne, emeği geçen bütün kardeşlerimize Kırşehirliler adına teşekkürlerimi iletmek isterim. ‘Hayali olmayanın eseri olmaz’ eseri olmayanın da tarihte yeri olmaz . Bu sekiz buçuk yıl boyunca da Kırşehir’imizi baştan aşağı yenileyerek geleceğe umutla bakan , vizyonu olan, isminden söz ettiren ve bütün mekanlarıyla bir prestij mekanları olan ve parklarıyla, külliyesiyle, yollarıyla, her şeyiyle geleceği inşa etmek en büyük gayemiz ve amacımızdır.

Bu kültür merkezimizi yaparken de bu amaçla çıktık. Ve inanıyorum ki, kültür ve sanat manasında çok zengin olan şehrimize kültür ve sanat anlamında çok önemli katkılar sağlayacaktır. İnşallah cumartesi günü resmi açılışımızı da yapacağız. Aynı zamanda 1. Neşet Ertaş Kültür Ve Sanat festivalinin de başlangıcını burada yapacağız. 3 gün sürecek etkinlik programı çerçevesinde güzel bir 3 günü de hep birlikte yaşamış olacağız” diye konuştu. Başkan Yaşar Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ahilik şehrimizin en önemli değeridir Ahilik Türkiye’nin de en önemli değeridir. Bunun altını her zaman çiziyorum. Önümüzde ki yıllarda ki hedefimizde Ahi Evran Külliyesini biran önce bitirip Ahiliği tekrar baştan aşağı ihya ve inşa etmektir.

Bu son derece önemli. Hem esnafımız açısından önemli, hem Türkiye’nin geleceği açısından önemli insanımızın milletimizin geleceği açısından son derece önemli çalışmalar Kırşehir’de yapılmakta Ahi Evran Külliyesi ilk başladığında, Ahiliğin önemli 2 tane başlığı var demiştim. Birincisi külliye ikincisi de Ahi Vakfının kuruluşu kanunun çıkması.

Külliyemiz elhamdülillah belirli aşamaya geldi. Şimdi inanıyoruz ki bakanlığımız girişimleri yaptı, görüşleri toparladı, kanun metni hazırlandı en kısa zamanda TBMM’de çıkacak kanunla kurulacak Ahilik Vakfı, Ahiliğe yeni bir pencere açacak, üniversite bile kurabilecek. Enstitüsü olacak her alanda çok ciddi bilimsel çalışmalar yapabilecek her alanda çok ciddi bilimsel çalışmalar yapabilecek, ciddi bir bütçeye sahip olabilecek çok önemli bir vakıf olacak. İnşallah bu vakfında kuruluşunu bu yıl görürüz diye umut ediyorum .

Kırşehir’in Ahiliğe başkentlik yapmasında da son derece önemli bir misyonu var. Önemli bir görevi var. Onun için esnafımızda buna hazır olmak zorunda. Alt yapımızda buna hazır olmak zorunda, mekânımızda buna hazır olmak zorunda. Bütün kurumlarımız, üniversitemiz her şeyiyle Ahiliğin başkenti olmaya hazır olmak zorunda. İşte biz bu alt yapıyı değiştirdik ve yollarımızı yapıyoruz.

Bu işe başlarken de bir iddia koyduk, inşallah Türkiye’nin en güzel şehir merkezini inşa edeceğiz dedik. Belediyemizin önünden stadyuma giden Mehmet Ali Altın bulvarımızın aşınma tabakası asfaltını atıp tamamladık. Her şeyiyle orda. Tüm caddelerimizin bitince nasıl olacağını o caddemizden görerek Kırşehirliler daha iyi anlayacaktır ne yapmak istediğimizi. Bu manada birbirimize destek olmak, birbirimize moral vermek, birbirimizi motive etmek en önemli görevimiz diye düşünüyorum.”