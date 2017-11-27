’Çalışma Hayatında Sosyal Diyalog Çalıştayı’ gerçekleştirildi

Örgütlenme özgürlüğü başlığı adı altında sunum yapan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Selehattin Ekicioğlu, TSO’da göreve geldikten sonra sosyal projelere önem verdiklerini belirtti.

TSO Başkanı Ekicioğlu, “Sosyal Diyalog İçin İşçi-İşveren Ortak Komisyonu projemizle Kırşehir’de işçi ve işveren arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi noktasında çalışmalar gerçekleştirdik. Avrupa Birliğinin desteklediği bu programa onlarca başvuru olmuş ancak ülkemizden sadece 4 proje onaylanmış biri de Varşova’dan olmak üzere toplam 5 proje program kapsamına alınmıştır” dedi.

Ekicioğlu, başlatılan proje ile amaçlarının Kırşehir özelinde işçi ve işverenlerin sosyal diyalog konusunda farkındalık düzeylerini arttırmak, genel olarak toplumda bu konuda farkındalık oluşturmak, sosyal diyalog konusunda bilgi düzeyinin arttırılmasını sağlamak, işçi ve işverenlerden oluşan iki taraflı bir komisyon kurarak iş yerlerinde iki taraflı diyalogu geliştirmek, bu konuda görev yapan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla eğitimler düzenlenmek, işçilerin sendikalaşma düzeyinin arttırılmasını sağlamak, çeşitli eğitim süreçleri ile işçi ve işverenlerin Avrupa Birliği ülkelerindeki bu konu ile ilgili en iyi uygulamalara aşinalıklarını sağlamak olduğunu ifade etti.