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19 Haziran 2018 14:30

Esnaf Odaları Birlik Başkanlarından AK Parti adayı Necmettin Erkan’a destek

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti milletvekili Necmettin Erkan’a destek vermek için Esnaf Odaları Birlik Başkanları Kırşehir’e gelerek destek açıklaması yaptı.

Esnaf Odaları Birlik Başkanlarından AK Parti adayı Necmettin Erkan’a destek

19 Haziran 2018 14:30


24 Haziran tarihinde yapılacak erken seçimde AK Parti 2. sıra milletvekili adayı Necmettin Erkan’a destek açıklamasına gelen oda ve birlik başkanları adına açıklamada bulunan İstanbul Esenler Esnaf Odaları Birlik Başkanı Şükrü Şahin, esnaf ve sanatkarın güçlenmesi adına Kırşehir’e gelerek destek açıklaması yaptıklarını söyledi.


Şahin açıklamasında, “AK Parti adayı Necmettin Erkan ile esnaf ve sanatkarlar odaları meslek kuruluşları olarak uzun yıllar birlikte çalışmanın onur ve gurunu yaşadık.


Erkan, esnaf ve sanatkarı güçlenmesi adına bir çok başarılı çalışmanın altına imza atmıştır. Genel Müdürlük ötesinde Necmettin Erkan, bizlerin yardımcısı omuz omuza yürüdüğümüz dert ortağımız olmuştur”dedi.



Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile her fırsatta Erkan’ın bir araya geldiğini ifade eden Şahin, açıklamasını şöyle sürdürdü.


“Esnaf ve Sanatkarımızın hayatlarını kolaylaştıracak ve rekabet güçlerini arttıracak vergi, SGK, kredi, hibe, teşvikler, gibi bir çok konuda çalışmalarımızın sonuçlandırılmasında emeği olan Erkan’a birlik başkanları olarak teşekkür ederiz”ifadelerini kullandı.


Ahi Külliyesinde yapılan açıklamanın ardından Birlik ve Oda Başkanları, Kırşehir’de esnafları gezerek AK Parti adayı için destek istedi.




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