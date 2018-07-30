Kent park ve Güzler Parkına ilgi

Kırşehir merkezinin en büyük ve en gözde parkı olan Kent park ve Güzler Evcil Hayvanlar parkı ve piknik alanı haftanın her günü vatandaşların akınına uğrarken, hafta sonları da yoğun ziyaretçi çekiyor. Aileleriyle parka gelen ve sahil boyunda yürüyüş yaparak, alandaki değişik aktivitelerden yararlanan ziyaretçiler, zamanlarının büyük bölümünü bu alanlarda geçiriyor.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, belediye projelerinin Kırşehirliler tarafından cazibe merkezi haline dönüştüğünü söyledi.

Yapılan her projenin Kırşehir’de halkın da desteğini aldığını ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, şöyle konuştu:

"2014 yılında hayata geçirdiğimiz bu güne kadar yeni cazibe merkezi alanı haline dönüşen Kent Park’a gelen ziyaretçiler, buraya yerleştirilen kamelyalar da gün boyu oturarak hem vakit geçiriyor hem de göl manzarasını izleme imkanı buluyor. Kent Parkın güzelliğinin keyfini yaşayan ziyaretçiler, alanda gezinti yapmanın keyfini de doyasıya çıkarıyor.

Güzler alanının doğal yapısına müdahale edilmeden tasarladığımız projeyle de konforlu bir piknik alanı, seyir terasları, basketbol sahası, oyun grupları, kafeterya, köprüler, idari binalar, büfeler, satış birimleri ve çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak için planladığımız evcil hayvan parkı ve eğitim alanları yer alıyor. İçerisinde onlarca çeşit kuşun bir arada yaşadığı bir kuş bahçesi de mevcut.

İster kalabalık gruplar halinde, ister aileler halinde, piknik yapabiliyor. Parkın ziyaretçileri, spor komplekslerinde futbol, basketbol, voleybol ve tenis gibi sportif aktivitelerden de yararlanabilirken, spora ilgi duyan gençler ve çocuklar oyun alanlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Bir zamanlar Kırşehir’de ciddi anlamda sosyal tesis ihtiyacı hissediliyordu. Şimdi bu tesislerimizin sayılarını çoğalttık. Vatandaşlarımız aileleriyle huzur ve güven içerisinde istediği tesise giderek çayını içip sohbetini yapabiliyor. Hatta gün içerisinde İl dışından çay içmeye gelip geri dönen vatandaşlarımıza şahit oluyoruz"