Kırşehirli Gazetecilerden Organ Bağışı Kampanyasına destek

Sağlık İl Müdürlüğü tarafından "Organ Bağışı Haftası" sebebi ile başlatılan kampanyaya Kırşehir, Gazeteciler Televizyoncular ve Radyocular Cemiyeti

(KIRGARAT-C) destek sundu.

Cacabey Meydanı'na kurulan Sağlıklı Yaşam Aracı standında tüm organlarını bağışlayan cemiyet üyeleri kampanyaya yönetim kurulu ile birlikte destek verdi.

Kırşehir'de Cacabey Meydan'ında açılan stantta 60'ın üzerinde kişinin organ bağışı yaparak destek sunduğu kampanya hakkında destek vererek açıklama yapan Kırşehir Gazeteciler Televizyoncular ve Radyocular Cemiyeti (KIRGARAT-C) yönetim kurulu; "Sevdiklerimizden birinin organ nakline ihtiyacı olabilir düşüncesi ile hareket eden Cemiyet Yönetim Kurulu ve Üyelerimiz kampanyaya destek vererek organlarını bağışlamıştır.

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Genelinde Başlattığı Kampanya'nın Kırşehir'de destekçisi olmak adına medya alanında faaliyet gösterenlerin duyarlılığı inanıyoruz ki toplumsal duyarlılığa dönüşecektir" denildi.

Kırşehir'de İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri görevlileri tarafından Organ Bağışı noktasında bilinçlendirme çalışmaları tüm hızıyla kampanya süreci öncesinde ve sonrasında devam etti.

Kırşehir Gazeteciler Televizyoncular ve Radyocular Cemiyeti (KIRGARAT-C)'nin destek sunduğu kampanyaya Uluslar Arası İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği'de katılım gösterdi.