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17 Temmuz 2018 11:41

Kız kardeşler kilo problemini 3 yılda spor yaparak çözdü

Kırşehir’in Kaman ilçesinde Ayşe Semiha ve Kardelen Özdemir kardeşler, yaşadıkları kilo ve sağlık problemlerini spor yaparak çözdü.

Kız kardeşler kilo problemini 3 yılda spor yaparak çözdü

17 Temmuz 2018 11:41


Kaman ilçesinde ikamet eden Ayşe Semiha ve Kardelen Özdemir kardeşler, yaşadıkları kilo ve sağlık problemlerini spor yaparak çözdü. Aşırı kilo sorunu yaşayan 17 yaşındaki Kardelen Özdemir ile zayıf olduğu için kilo almak isteyen 18 yaşındaki ablası Ayşe Semiha Özdemir, Kaman Gençlik Merkezinde spor yapıyor. Kilo ve sağlık problemleri yüzünden 3 yıl önce ablasıyla spora başladığını söyleyen Kardelen Özdemir, spor sayesinde sağlık problemlerini aştığını anlattı. 13 yaşında 70 kiloya kadar ulaştığını belirten Özdemir, "Spora ablamla beraber başladım. Ben kilo vermek, ablam da kilo almak için spora başladı. O zamanlar 70 kiloya yakındım. Kick boks yaparak antrenörümüz Osman Öztürk sayesinde 55 kiloya düştüm. Kilo problemim artınca doktora gittim ve diyabet başlangıcı olduğunu öğrendim. Spora başlayarak hem diyabet hastalığını yendim hem de iyi bir sporcu olmak için spora devam ettim. Amacım da Kaman’a kick boks sporunda başarılar getirmek" dedi.


Kardeşinin aksine spora kilo almak için başladığını söyleyen Ayşe Semiha Özdemir ise, spora başladığında 42 kilo olduğunu ve spor yaparak şuan ideal kilosu olan 50 kiloya geldiğini, çok sağlıklı bir şekilde spora devam ettiğini ifade etti.




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