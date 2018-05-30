Seyfe Gölü Kuş Cenneti yağışlarla şenlendi

Konuyla ilgili bilgi veren Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, yağışların devam etmesiyle birlikte göldeki su oranının yüzde 50’ler civarına ulaştığını belirtti. Artan su miktarına kuşların eşlik etmesiyle birlikte, Seyfe Gölü’nün görsel şölene ev sahipliği yaptığını belirten Çetiner, "Su artışına bağlı olarak flamingo, angıt, ördek, martılar yerel kuşlar ve çeltikler de görülmeye başlandı. Bu görsel şölene tanıklık etmek isteyen ziyaretçi sayımız arttı. Hafta sonları Seyfe Gölü’ne konaklama amaçlı 500’e yakın ziyaretçimiz geliyor. Seyfe Gölünde yer yetmediği için ayrıca konaklama yerleri de yapıyoruz" dedi.

Kalaba-Seyfe Gölü Projesi’nin yapılmasının, yağış olmadığı zamanlarda da Seyfe Gölü’nü canlı tutacağını kaydeden Çetiner, "Göl, tabanı çorak toprak olduğu için tabandan su almıyor. Seyfe Gölü’nü besleyen 3 ana pınardan başka giriş de yok. Seyfe Pınarı girişindeki adacıklar kuşların barınması için çok önemli alanlar. Her yıl kötüye giden gölde bu yıl yağışların etkisiyle güzelliklerin olması da bizleri mutlu ediyor. Göle şu anda su girişi sağlayan kılçık kanallarımız da var. DSİ kılçık kanalların temizlenmesi için çalışma yapıyor. En büyük arzumuz Kalaba-Seyfe Projesinin hayata geçirilmesi, küresel ısınma etkili olduğu sürece tek çare de bu gibi görünmüyor."