Kalkınma planlarının yerli ve ulusal hassasiyetlerle oluşturulmasının önemine işaret eden TSO Başkanı Ekicioğlu, "Gelişmiş bir ülke olmamız yolunda, ekonomi programımızın yerli ve ulusal hassasiyetlerle kurulmasının önemli olduğunu düşünüyor; özellikle tarım politikamızda üretime öncelik veren, iklimsel ve toprak verimliliğimiz dikkate alınarak, alın terini bu topraklara döken üreticilerimizin çıkarları göz önünde bulundurularak, üretime öncelik verilmesinden geçtiğine inanıyoruz. Emeğin en yüce değer olduğuna olan inancımızla, ülkemizde şeker pancarı üretiminin arttırılmasının hem toplumsal sağlığımız açısından hem de üreten toplum olmanın onurunu yaşamak adına çok önemli bir işlevi olacağını düşünüyoruz" dedi.

Şeker pancarının alternatifinin glikoz olamayacağını belirten Ekicioğlu, "Şeker pancarının alternatifi asla glikoz olamaz. Bu konuda bilimsel çalışma yapan insanların da belirttiği üzere, günümüzde sağlığımızı tehdit eden en önemli unsurların başında glikoz gelmektedir. İş böyleyken bizim şeker pancarı üretimini arttırmamız gerekirken yerine glikoz ithal etmemiz mantık dışıdır. Şeker fabrikalarının geleceği konusunda Karabük Demir-Çelik Fabrikası örneğini göz önünde bulundurmalıyız. Kırşehir Şeker Fabrikasının geleceği için de pancar üreticilerinden, fabrika işçilerine, ilimiz sanayicisinden, tüccarına kadar bu konuda emeği geçen herkesin ortak olduğu bir yapılanma, hem üretimin hem de istihdamın arttırılmasına ve aynı zamanda emeğin gerçek hakkını bulması adına önemli bir uygulama olacaktır. Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu konuda üzerimize düşen her türlü çalışmayı yapacağımızı bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.