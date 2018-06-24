Başiskele Yuvacık’a futbol sahası

Vatandaşları spora teşvik etmek için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki spor alanlarının sayısını çoğaltıyor. Bu kapsamda yeni bir spor alanı da Başiskele Yuvacık Mahallesi’nde inşa edilecek. Etrafında yeşil alanları ve otoparkıyla modern bir tesis olacak olan Yuvacık Futbol sahası 40 bin metrekare alan üzerine kurulacak.

Çevresinde toplam 23 bin 300 metrekare yeşil alan bulunacak tesis, 68x105 metre ölçülerinde futbol sahasına sahip olacak. Tesiste 234 metrekarelik idari yapı, futbol sahasının etrafında da bin 750 metrekare kırmızı renkli koşu parkuru yer alacak. Sahada ayrıca 15’er kişilik iki yedek kulübesi bulunacak.

Sahada maçların izlenebilmesi için 700 kişilik seyirci tribünü oluşturulacak. Tesiste 4’ü otobüs olma üzere 87 araçlık otopark yapılacak. Futbol sahasının çevresine 400 metre çit örülecek. Çalışmada 4 bin 500 metrekare de baskı beton uygulaması yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi futbol sahasının yapımı için ihale düzenleyecek. Büyükşehir ihale salonunda gerçekleştirilecek oturum 25 Haziran Pazartesi günü saat 09.30’da yapılacak. Futbol sahası çalışmaları 180 günde tamamlanacak.

Öte yandan Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi Başkanlığı tarafından İzmit’te bulunan 17 Ağustos Deprem Şehitliği’nin etrafı, bin metre uzunluğunda taş duvarla çevreleniyor. Toplam bin metre uzunluğuna sahip olan taş duvar yapımı, 1,5 metre yükseklikte inşa ediliyor. Yapımına devam edilen taş duvar işinin şuana kadar 500 metresi tamamlandı.

Büyükşehir ekipleri Kocaeli genelindeki birçok mezarlıkta çalışma gerçekleştiriyor. Mezarlıkların iç ve dış temizlik bakımları yapılıyor. Ayrıca mezarlık içindeki yaya yolları ve dış duvarların onarımı gerektiğinde sürekli olarak yapılıyor.