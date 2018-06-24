Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 10:27

Başiskele Yuvacık’a futbol sahası

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başiskele Yuvacık’ta futbol sahası inşa edecek.

Başiskele Yuvacık’a futbol sahası

24 Haziran 2018 10:27


Vatandaşları spora teşvik etmek için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki spor alanlarının sayısını çoğaltıyor. Bu kapsamda yeni bir spor alanı da Başiskele Yuvacık Mahallesi’nde inşa edilecek. Etrafında yeşil alanları ve otoparkıyla modern bir tesis olacak olan Yuvacık Futbol sahası 40 bin metrekare alan üzerine kurulacak.


Çevresinde toplam 23 bin 300 metrekare yeşil alan bulunacak tesis, 68x105 metre ölçülerinde futbol sahasına sahip olacak. Tesiste 234 metrekarelik idari yapı, futbol sahasının etrafında da bin 750 metrekare kırmızı renkli koşu parkuru yer alacak. Sahada ayrıca 15’er kişilik iki yedek kulübesi bulunacak.


Sahada maçların izlenebilmesi için 700 kişilik seyirci tribünü oluşturulacak. Tesiste 4’ü otobüs olma üzere 87 araçlık otopark yapılacak. Futbol sahasının çevresine 400 metre çit örülecek. Çalışmada 4 bin 500 metrekare de baskı beton uygulaması yapılacak.


Büyükşehir Belediyesi futbol sahasının yapımı için ihale düzenleyecek. Büyükşehir ihale salonunda gerçekleştirilecek oturum 25 Haziran Pazartesi günü saat 09.30’da yapılacak. Futbol sahası çalışmaları 180 günde tamamlanacak.


Öte yandan Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi Başkanlığı tarafından İzmit’te bulunan 17 Ağustos Deprem Şehitliği’nin etrafı, bin metre uzunluğunda taş duvarla çevreleniyor. Toplam bin metre uzunluğuna sahip olan taş duvar yapımı, 1,5 metre yükseklikte inşa ediliyor. Yapımına devam edilen taş duvar işinin şuana kadar 500 metresi tamamlandı.


Büyükşehir ekipleri Kocaeli genelindeki birçok mezarlıkta çalışma gerçekleştiriyor. Mezarlıkların iç ve dış temizlik bakımları yapılıyor. Ayrıca mezarlık içindeki yaya yolları ve dış duvarların onarımı gerektiğinde sürekli olarak yapılıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç