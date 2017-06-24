Başkan Üzülmez: “15 Temmuz işgal girişimidir”

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, iftar sofrasında belediye personelini ağırladı. Belediye hizmet binasının hemen yanında yapılan iftar yemeğine Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve belediye personeli katıldı.

İftar programı sonrasında açıklama yapan Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kartepe’ye hizmet etmek adına helalinden çalışmaktasınız, hemde dinimizin emirlerini yerine getirmeye çalışmaktasınız. Oruçlarımızı hep birlikte tuttuk. Sizlerle birlikte çok sık bir araya gelmememize rağmen bir araya geldiğimiz zamanlarda samimi duygularla birbirimize bakmaktayız” dedi.

Samimi duygularla ilçemize ve milletimize hizmet ettiğinizi gözlerimizden, gözlerinizden anlamaktayım diyen Başkan Üzülmez “Emekleriniz için teşekkür ediyorum. Helali hoş olsun. Seçilmişlerle farklı dönemlerde çalışmaktasınız. Hem bizlerin hem sizlerin ortak noktası yaptığımız işte Allah rızası için bir amme hizmeti, bir toplumsal hizmet, sosyal sorumluluk hizmetidir. Elbet yaptığımız hizmetin karşılığında bir ticari karşılığı da vardır” açıklamasında bulundu.

Piyasa da ticari hayattan farklı bir durum vardır diyen Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Biz milletin emanetini milletin parasını, millerin kendisine hizmet olarak harcıyoruz. Bizler milletin hizmetkarıyız. Sizlerde bizlerde bu millerin içerisindeyiz. Temel şiarımız Allah rızası için, sahip olduğumuz imkanlarla milletimize en iyi şekilde hizmet etmektir. Yapılan hizmetin karlığında milletin duasını almak önemlidir” ifadelerine yer verdi.

120 bin nüfusa ulaştık diyen Başkan Üzülmez “Tamamını memnun etmek elbet çok zordur. Hedefimiz en üst düzeyde memnuniyet sağlamaktır. Toplumun her kademesine ulaşmalıyız. Yenidoğan çocuğumuzdan, okula başlayan çocuklarımıza, delikanlılık çağında ki çocuklarımıza, yeni evlenen çiftlerimizden, orta yaşından, yaşlılarımıza, engelli vatandaşlarımıza kadar ulaşmalıyız” şeklinde konuştu.

Eskiden alışıla gelmiş sadece yol, kaldırım yapmak, zabıta hizmeti verip de vergi toplamadan öte gönüllere yol yapacak hizmetlerin yapılması yönünde gayret gösteriyoruz diyen Başkan Üzülmez sözlerine, “Benimle birlikte çalışan arkadaşlarımın da bu düşünce ile çalışmasını kendisine şiar edinsin. Adeta emir kabul etsin. Bizler faniyiz. Kalıcı olan hizmet ve eserlerdir. Kamu hizmeti çok özeldir. Her daim amel defteri açık kalmaktadır. O yüzden bu düşünce ile çalışalım” diyerek devam etti.

Kabiliyetlerimizi bu şekilde kullanmalıyız diyen Başkan Üzülmez “Bu vatan kolay kazanılmadı. 15 Temmuz’da yaşananlar ülkemizin kolay kazanılmadığını göstermiştir. Yıllarca haçlı zihniyeti ile milletimizi yenemeyenler, kendi içimizden çıkartılan vatan hainleri ile bir işgal girişimi yaptılar. Herkes darbe diyor ben işgal diyorum. Darbe yönetimin değiştirilmesidir. 15 Temmuz haçlı zihniyetine peşkeş çekmek için bir girişimdir” açıklamasında bulundu.

Başta Rabbimiz, Cumhurbaşkanımızın güçlü duruşu ve millerimizin desteği ile 15 Temmuz işgal girişimi bertaraf edildi diyen Belediye Başkanı Üzülmez “İstiklal ve Çanakkale savaşlarına, geriye baktığımız zaman Osmanlı ve Selçuk dönemlerinde yaşanan savaşlarla bu güzel devlet bugünlere gelmiştir. Bizlerde bu emaneti en iyi şekilde devretmeliyiz. Görev süremiz boyunca milletimize borcumuzu en iyi şekilde ödemeliyiz” dedi.