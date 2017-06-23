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23 Haziran 2017 12:19

Bayramda ulaşım 4 gün ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı ve arifesi süresince deniz ve kara ulaşımında ücretsiz hizmet verecek.

Bayramda ulaşım 4 gün ücretsiz

23 Haziran 2017 12:19


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların dost ve akrabalarıyla bir araya gelebilmelerini sağlamak amacıyla Ramazan Bayramı arifesi ile birlikte 4 boyunca ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Ek olarak Tramvay seferleri de 15 Temmuz’a kadar ücretsiz olmaya devam edecek.


Büyükşehir Belediyesi her sene olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı’nda ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Deniz ve kara ulaşım araçlarının dahil olduğu hizmet Ramazan Bayramı günleri ve arifesi olmak üzere 4 gün boyunca sürecek. Sadece Hat 200 ve 250 ücretli olacak. Vatandaşlar bu sayede hem bayram ziyaretleri, hem de diğer ihtiyaçlarını sorunsuz bir şekilde karşılayacak.


Büyükşehir Belediyesi’ne ait 200 numaralı İzmit-Kartepe-Gebze-Tuzla-Pendik-Kartal Metro hattı ile 250 Otogar-Sabiha Gökçen ve 250C Körfez-Derince-İzmit Cengiz Topel hattı yine aynı ücret tarifesi ile ulaşım hizmetine devam edecek.




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