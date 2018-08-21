Bu köprü 42 Evler’e nefes aldıracak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi D-100 üzerinde kalan son eski yaya köprüsünün yerine de yenisini yapıyor. İzmit D-100 kent geçişi üzerinde irili ufaklı pek çok yaya köprüsü inşa eden Büyükşehir Belediyesi böylelikle D-100’ün böldüğü şehir merkezinde yaya trafiği akışı sağlamış oldu. Ulaşım Daire Başkanlığı bu kapsamda D-100 42 Evler Mahallesi bölgesine de bir yaya köprüsü inşa ediliyor. Yeni köprü tamamlanınca eski yaya köprüsü yıkılarak kaldırılacak.

Yapım çalışmaları devam eden yaya köprüsün tabiliye imalatları gerçekleştiriliyor. Son tabliyenin konulmasıyla köprü zemini bir bütün haline gelecek. Köprünün asansör çalışmaları devam ediyor. Bayramda Real yönündeki ve orta asansör kullanılabilecek. Merdivenler ise her iki yakada kullanılabilir olacak. Orta merdiven bayramdan sonra eski köprünün yıkılması sonrasında yapılacak. Yeni köprünün tamamlanmasıyla bölgede karşıdan karşıya geçişler güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek.

42 Evler ve Kandıra Sapağı bölgesini birbirine bağlayan yaya köprüsü çelik malzemeden imal ediliyor. Yaya köprüsü Salim Dervişoğlu Caddesi ile D-100 Karayolu ve demiryolun geçerek İzzet Uzuner Sokağa kadar uzanıyor. Toplam uzunluğu 88,5 metre olan yaya köprüsü 3 metre genişliğinde inşa ediliyor. Köprünün her iki ayağında ve ortasında asansör yer alıyor. İş kapsamında 255 ton çelik malzeme kullanılırken temel için 540 metre fore kazık 400 metreküp beton ve 45 ton da inşaat demiri uygulandı.