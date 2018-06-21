Büyükşehir Halk Kütüphanesi, gençlerin tercihi oldu

Süreli yayınlardan romanlara ve ansiklopedilere kadar pek çok kitap Bilim Merkezi Halk Kütüphanesi raflarında okuyucularla buluşuyor.

16 bin kitaba sahip Halk Kütüphanesi yaz aylarında da okumayı sevenlerin mekanı oluyor. Özellikle çocukların sıkça gittikleri Halk Kütüphanesi sesiz bir ortamda ders çalışmaya da imkan veriyor. Kütüphane pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Halk Kütüphanesi’nde her ay faklı konu ve konuklarıyla söyleşiler gerçekleştiriliyor. Halk Kütüphanesi’nin şu anda 6 bin 788 üyesi bulunuyor. Sisteme kayıtlı bin 710 kişi de ödünç kitap sisteminden faydalanıyor. Vatandaşların bilgiye ulaşmalarını sağlayan kütüphaneleri kent genelinde yaymak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Bilim Merkezi’nde bulunan Halk Kütüphanesi olmak üzere, 5 Akademi Lise ve 15 Bilgievinde bulunan kütüphaneler ile birçok konu başlığında 124 bin kitabı okuyucuların hizmetine sunuyor.