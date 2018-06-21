Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2018 16:42

Büyükşehir Halk Kütüphanesi, gençlerin tercihi oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi farklı türlerdeki binlerce kitabıyla vatandaşlara geniş bir yelpazede okuma fırsatı sunuyor.

Büyükşehir Halk Kütüphanesi, gençlerin tercihi oldu

21 Haziran 2018 16:42

Süreli yayınlardan romanlara ve ansiklopedilere kadar pek çok kitap Bilim Merkezi Halk Kütüphanesi raflarında okuyucularla buluşuyor.


16 bin kitaba sahip Halk Kütüphanesi yaz aylarında da okumayı sevenlerin mekanı oluyor. Özellikle çocukların sıkça gittikleri Halk Kütüphanesi sesiz bir ortamda ders çalışmaya da imkan veriyor. Kütüphane pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.


Halk Kütüphanesi’nde her ay faklı konu ve konuklarıyla söyleşiler gerçekleştiriliyor. Halk Kütüphanesi’nin şu anda 6 bin 788 üyesi bulunuyor. Sisteme kayıtlı bin 710 kişi de ödünç kitap sisteminden faydalanıyor. Vatandaşların bilgiye ulaşmalarını sağlayan kütüphaneleri kent genelinde yaymak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Bilim Merkezi’nde bulunan Halk Kütüphanesi olmak üzere, 5 Akademi Lise ve 15 Bilgievinde bulunan kütüphaneler ile birçok konu başlığında 124 bin kitabı okuyucuların hizmetine sunuyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç