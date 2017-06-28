Çocuklara hakları oyunla anlatıldı

Çocuk Hakları Okulu’nda, Gölcük Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Çayırova Çocuk Evleri Sitesi, Türk Alman Vakfı Saraylı Çocuk Evleri Sitesi ve Karamürsel Gazi Vakfı Gazanfer Bilge Çocuk Evleri Sitesinden gelen 45 çocuk ile birlikte “Söz Küçüğün“ oyunu oynandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Birimi yetkilileri Aslı Sürek ve Mehlika Yazgıç tarafından gerçekleştirilen “Söz Küçüğün” kutu oyunu ile çocuklara kanuni haklar ve hangi durumlarda haklarının ihlal edildiği eğlenerek öğretildi. Oyun ile farkındalık oluşturmak ve haklarını öğretmek üzere hazırlanan oyun, bir gün boyunca farklı çocuk evlerinde kalan çocuklarla oynandı ve ardından çocuklara haklarını anlatan kitapçık dağıtıldı.