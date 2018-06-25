Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2018 16:30

Darıca seçimleri kutladı

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim sonuçlarının açıklanmasıyla bir araya gelen vatandaşlar, sonuçları coşku ile kutladı.

Darıca seçimleri kutladı

25 Haziran 2018 16:30


Büyük bir başarıya imza atarak seçimleri kazanan Cumhur İttifakını oluşturan Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi üyeleri ile vatandaşlar, ülkenin her yerinde olduğu gibi Darıca’da da gecenin ilerleyen saatlerine kadar seçim zaferini hep birlikte kutladılar. Seçim sonuçlarının şekillenmesiyle birlikte sokaklara dökülen vatandaşlar daha sonra hep birlikte Darıca Kent Meydanı’na inerek seçim zaferini kutladılar. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca AK Parti ve MHP Darıca İlçe yöneticileri, binlerce vatandaşın katıldığı şölende müziklerle coşan vatandaşlar halaylarla zaferin tadını çıkardı. Darıca Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlar başkanlık seçimlerini havai fişeklerle kutlarken, dualar edilerek seçimlerin ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunuldu.


Alanda toplanan coşkulu kalabalığa seslenen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, konuşmasına seçimlerde demokratik hakkını kullanarak sandığa gidip oy kullanan herkese teşekkür ederek, “Kudüs’e salam olsun, Bosna’ya, Filistin’e selam olsun, bütün dünya mazlumlarına selam olsun, Darıca çok güzelsin bu akşam yine. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Darıca’dan selam olsun. Bugün herkes demokratik hakkını kullanarak tercihini yapmış, barış ve huzur içinde bir seçimi tamamlamış bulunuyoruz. Seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kazanan ülkemiz oldu, kazanan Bosna Hersek, Suriye, Mısır, Filistin, Kosova ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum Müslümanlar olmuştur. Cumhur İttifakı olarak bu güzel seçim zaferimiz kutlu olsun diyorum. Bugün daha güçlü Türkiye’nin temellerini attık. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç