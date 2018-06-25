Darıca seçimleri kutladı

Büyük bir başarıya imza atarak seçimleri kazanan Cumhur İttifakını oluşturan Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi üyeleri ile vatandaşlar, ülkenin her yerinde olduğu gibi Darıca’da da gecenin ilerleyen saatlerine kadar seçim zaferini hep birlikte kutladılar. Seçim sonuçlarının şekillenmesiyle birlikte sokaklara dökülen vatandaşlar daha sonra hep birlikte Darıca Kent Meydanı’na inerek seçim zaferini kutladılar. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca AK Parti ve MHP Darıca İlçe yöneticileri, binlerce vatandaşın katıldığı şölende müziklerle coşan vatandaşlar halaylarla zaferin tadını çıkardı. Darıca Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlar başkanlık seçimlerini havai fişeklerle kutlarken, dualar edilerek seçimlerin ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Alanda toplanan coşkulu kalabalığa seslenen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, konuşmasına seçimlerde demokratik hakkını kullanarak sandığa gidip oy kullanan herkese teşekkür ederek, “Kudüs’e salam olsun, Bosna’ya, Filistin’e selam olsun, bütün dünya mazlumlarına selam olsun, Darıca çok güzelsin bu akşam yine. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Darıca’dan selam olsun. Bugün herkes demokratik hakkını kullanarak tercihini yapmış, barış ve huzur içinde bir seçimi tamamlamış bulunuyoruz. Seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kazanan ülkemiz oldu, kazanan Bosna Hersek, Suriye, Mısır, Filistin, Kosova ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum Müslümanlar olmuştur. Cumhur İttifakı olarak bu güzel seçim zaferimiz kutlu olsun diyorum. Bugün daha güçlü Türkiye’nin temellerini attık. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.