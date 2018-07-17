Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER), İç İşleri Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifleri Birliğinin ortak çalışması bir otelde düzenlenen basın toplantısı ile gazetecilere tanıtıldı. Proje tanıtım toplantısına Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) Başkanı Engin Öztürk, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ünal Bostan, Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Ali Sarı, Kocaeli İl Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İlhan Özel katıldı.

Proje tanıtım Toplantısında konuşan KAMADER Başkanı Engin Öztürk, "Projenin genel hedefine baktığımızda İzmit Körfezi’nde faaliyet gösteren ticari. Amatör ve sportif balıkçılığın mevcut durumunu tabi mevcut durumunu değerlendirirken şu anda hali hazırda kullanılan ekipman ve yöntemlerin sosyo-ekonomik durumlarını inceleyecek şekilde ortaya koyarak bundan sonraki süreçte gerçekleştirilecek balıkçılık faaliyetlerinin daha nasıl sürdürülebilir hale getirebilirizi bu proje ile sağlamayı düşünüyoruz" dedi.

Proje sonunda İzmit Körfezi’ndeki balıkçılık faaliyetlerinin mevcut durumunu ortaya koymayı hedeflediklerini belirten Öztürk, “İzmit Körfezi’nin av düşümünün legal ve illegal şekilde nasıl olduğunun ortaya çıkartılması, İzmit Körfezi su altı fotoğraf ve video çekimleri yoluyla körfez su altı yaşamını ortaya çıkarılması. Proje çıktılarının ortakları ile paylaşılarak bir eylem planının algısının oluşturulması amaçlanıyor” diye konuştu.

Toplantıda söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ünal Bostan ise, “İzmit Körfezi ilimizin her şeyi. Bütün yaptıklarımız bu İzmit Körfezimiz için. Öncesinde 9 tane arıtma tesisi İzmit Körfezimizi temizlerken bununda çok ciddi maliyetinin olduğunu burada söylemek istiyorum. Yani 2017 yılı itibariyle sadece getirdiği atık suyun bertarafına yönelik oluşan çamurun giderilmesi için harcanan yaklaşık 620 milyon lira. Yani bu İzmit Körfezi için çok düşük maliyetleri olmayan süreçte oluşuyor. Bu proje de aslında yapılanların bir sonucu niteliğinde. Ne yaptığımızla ilgili fotoğrafımız çekilecek. Biz genel balıklandırma genelse bu tip projeleri yaptığımız çalışmaların bir sonucu niteliğinde bakıyoruz. Dolayısıyla bu kapsamdaki çalışmaların hepsini destekliyoruz. Hepsinin yanında oluyoruz. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri çekilmiyoruz” şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Ali Sarı da, "Körfezimiz değerli bir yer. Bunu 2012’de birliğimizi kurduğumuz zaman ilk yaptığımız iş. Osmangazi Köprüsünden iç tarafın doğu kısmına olduğu gibi orası avlanmaya yasaklandı. Ondan sonra Körfezimizde balık var bu sene. Takip ediyoruz inşallah daha da çok olacak. Çeşitlilik fazlalığı var. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bu projeden fazla destek sağlıyoruz. Geride bıraktığımız balıkların Yalova’ya kadar gittiğinin takibindeyiz. Şu anda onlarda büyümeye başladılar. Bu sene içeride takip ettiğimiz tekir balığı, uskumru, palamut ve büyük bir istavrit bolluğu var. Şu anda da içeride de hamsi balığı var. Şu anda Körfezimizin temizlenme çalışmalarının yapılması için Büyükşehir Belediyemiz ile beraber çalışıyoruz. Birkaç çalışma daha kaldı. Onlarda tamamlandıktan sonra Körfez’in daha da güzel olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tanıtım toplantısı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.