İzmit’teki parklara mevsimlik çiçekler dikiliyor

Yeni Cuma ve Acısu parklarından sonra diğer parklara da mevsimlik çiçeklerin dikimine devam edeceklerini söyleyen yetkililer, vatandaşlardan dikilen çiçekleri koparmamalarını istediler. Bu arada İzmit’in dört bir yanındaki parklardaki bakım onarım çalışması da yapılıyor. Parklarda bulunan banlar, oyun grupları, çöp kutuları, kondisyon aletleri, çitler ve yeşil alanlarda zamanla hem kullanım hem de kasıtlı olarak zararlar meydana geldiğini söyleyen İzmit Belediyesi yetkililer“ parklardaki eksikleri kısa süre içinde gidererek, vatandaşlarımızın sorunsuz parklarda zaman geçirmelerini sağlıyoruz” şeklinde konuştular.