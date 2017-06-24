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24 Haziran 2017 16:15

İzmit’teki parklara mevsimlik çiçekler dikiliyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Yeni Cuma ve Acısu parklarına 2500 adet begonya ve yeniğine çiçeklerinden dikildi.

İzmit’teki parklara mevsimlik çiçekler dikiliyor

24 Haziran 2017 16:15


Yeni Cuma ve Acısu parklarından sonra diğer parklara da mevsimlik çiçeklerin dikimine devam edeceklerini söyleyen yetkililer, vatandaşlardan dikilen çiçekleri koparmamalarını istediler. Bu arada İzmit’in dört bir yanındaki parklardaki bakım onarım çalışması da yapılıyor. Parklarda bulunan banlar, oyun grupları, çöp kutuları, kondisyon aletleri, çitler ve yeşil alanlarda zamanla hem kullanım hem de kasıtlı olarak zararlar meydana geldiğini söyleyen İzmit Belediyesi yetkililer“ parklardaki eksikleri kısa süre içinde gidererek, vatandaşlarımızın sorunsuz parklarda zaman geçirmelerini sağlıyoruz” şeklinde konuştular.




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