Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 10:25

Kartepe’de çevre düzenlemeleri devam ediyor

Kartepe Belediyesi, ilçe genelinde bir yandan yol yapım çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da “Kartepe Güzelleşiyor” projesiyle ilçe genelindeki meydan, bulvar ve üst geçit ayaklarında sanatsal resim çalışmaları yapıyor.

Kartepe’de çevre düzenlemeleri devam ediyor

18 Mayıs 2018 10:25


Kartepe Belediyesi, çevre düzenlemelerine havaların ısınması ile hız kazandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçenin aşırı yağışlardan olumsuz etkilenmemesi adına alt yapı çalışmaları kapsamında ana arter güzergahlarda yağmursuyu ızgara çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Köseköy Sanayi Sitesi çevresinde başlatılan çalışmalar tamamlandı. Alt yapı düzenlemelerin tamamlandığı İstasyon Mahallesi’ndeki güzergahlarda da ekipler tarafından üst yapı iyileştirmeleri ve asfalt yama çalışmaları gerçekleştirdi.


Öte yandan, çevre düzenlemelerini de sürdüren Kartepe Belediyesi, “Kartepe Güzelleşiyor” projesiyle Kartepe genelindeki kent estetiğine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ilçe genelindeki üst geçit ayakları ve düz duvarlara resimler yapılmaya başlandı. Profesyonel ressamlar ve resim bölümü öğrencileri tarafından çizilen resim uygulamalarıyla ilçenin önemli yerlerinin estetik acıdan zenginleştirilmesi hedefleniyor.


Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepemiz’in doğal güzellikleri herkesin takdirini toplamaktadır. Turizm yatırımları ile ilçemizde 1 Milyon turist hedefliyoruz. İlçemizin önemli noktalarında Kartepemizin güzelliklerini herkesin görmesi için resim çalışmalarına başlandı. Bu sayede herkes Kartepemizin güzelliklerini görmüş olacak” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç