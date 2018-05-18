Kartepe’de çevre düzenlemeleri devam ediyor

Kartepe Belediyesi, çevre düzenlemelerine havaların ısınması ile hız kazandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçenin aşırı yağışlardan olumsuz etkilenmemesi adına alt yapı çalışmaları kapsamında ana arter güzergahlarda yağmursuyu ızgara çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Köseköy Sanayi Sitesi çevresinde başlatılan çalışmalar tamamlandı. Alt yapı düzenlemelerin tamamlandığı İstasyon Mahallesi’ndeki güzergahlarda da ekipler tarafından üst yapı iyileştirmeleri ve asfalt yama çalışmaları gerçekleştirdi.

Öte yandan, çevre düzenlemelerini de sürdüren Kartepe Belediyesi, “Kartepe Güzelleşiyor” projesiyle Kartepe genelindeki kent estetiğine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ilçe genelindeki üst geçit ayakları ve düz duvarlara resimler yapılmaya başlandı. Profesyonel ressamlar ve resim bölümü öğrencileri tarafından çizilen resim uygulamalarıyla ilçenin önemli yerlerinin estetik acıdan zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepemiz’in doğal güzellikleri herkesin takdirini toplamaktadır. Turizm yatırımları ile ilçemizde 1 Milyon turist hedefliyoruz. İlçemizin önemli noktalarında Kartepemizin güzelliklerini herkesin görmesi için resim çalışmalarına başlandı. Bu sayede herkes Kartepemizin güzelliklerini görmüş olacak” dedi.