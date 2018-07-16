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16 Temmuz 2018 11:56

KO-MEK yaz kursları sosyal faaliyetlerle renkleniyor

MEK, kursiyerleri için derslerin yanı sıra eğlenceli faaliyetler gerçekleştiriyor.

KO-MEK yaz kursları sosyal faaliyetlerle renkleniyor

16 Temmuz 2018 11:56


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında yaz ayları bir başka güzel geçiyor. Bu yıl ilk kez yaz aylarında eğitimlerine devam eden Halk Üniversitesi’nde, eğitimin yanı sıra eğlenceli faaliyetler de dikkat çekiyor. 34 merkezde 326 branşta eğitimlerini sürdüren KO-MEK, yaz döneminde kursiyerleri için birbirinden farklı sosyal etkinlikler düzenliyor. Bu sayede kursiyerler yaz döneminde bir yandan derslerine ara vermezken, diğer yandan da kendileri için organize edilen faaliyetlerle yazın tadını çıkarıyor.


KO-MEK usta öğreticileri ve kursiyerler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan, Kartepe Uzuntarla’daki Doğal Yaşam Parkı Ormanya’yı gezdi. Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı unvanına sahip bu değerli alanı gezi vesilesiyle görme şansı bulan kursiyerler, yeşil ve doğanın içinde muhteşem bir gün geçirdi. Kursiyerler ayrıca bin 890 dönüm alana sahip parkta yaşayan hayvanları da gördü. Kursiyerler, Ormanya’nın ardından Kandıra Kerpe’deki Miço Koyunu gezdi.


Kursiyerler, KO-MEK’in yaz aylarında da kendilerini düşünmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kursların bir yıla yayılmasıyla yaz aylarında da derslerine devam edebildiklerini hatırlatan öğrenciler, “Yaz aylarında eğitimimize ara vermemiş olduk. Ayrıca KO-MEK yazı daha eğlenceli geçirmemiz için bir de son derece güzel faaliyetler düzenledi. Bu sayede Kocaeli’nin en güzel yerlerini görme fırsatı buluyoruz. Bizlere bu fırsatları sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.


Öte yandan KO-MEK’in yaz eğitimleri devam ediyor. Vatandaşlardan gelen yoğun istek çerçevesinde Kur’an-ı Kerim eğitimi yanı sıra istihdam kursları arasında yer alan; güzellik ve saç bakım hizmetleri, giyim üretim teknolojisi, asansör sistemleri bakımı ve onarımı içeren elektrik elektronik teknolojisi, gaz altı (mig – mag), örtülü elektrot ve ark kaynağı ile tig kaynakçılığına yönelik metal teknoloji kursları, havuz suyu operatörlüğü, arıcılık, büro yönetimi ve sekreterlik gibi eğitimler devam edecek.


Yaz dönemi kayıtları, KO-MEK’in internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar bu adres üzerinden istedikleri branşı seçerek, başvuru yapabiliyor.




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