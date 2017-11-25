Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 11:27

Körfez’in yeni pazarı için tezgah yeri kuraları çekildi

Körfez Belediyesi tarafından Hereke 17 Ağustos Mahallesi’nde yapılan kapalı pazar alanı tamamlandı.

Körfez’in yeni pazarı için tezgah yeri kuraları çekildi

25 Kasım 2017 11:27

Pazarcılar tezgah yeri için kuralarını çekti.


Körfez Belediyesi tarafından yapımına kısa süre önce başlanan Yukarı Hereke 17 Ağustos Mahallesi’ndeki kapalı pazar alanı tamamlandı, hizmete hazır hale getirildi. Pazar tamamlanınca, içerisinde tezgah açacak olan pazarcılar için Körfez Belediyesi Toplantı Salonu’nda kura çekimi düzenlendi. Kura çekim törenine; Zabıta Müdürü Mehmet Gökkaya ve Körfez Pazarcılar Odası yöneticileri de katıldı.


Kapalı pazarda tezgah açmak için 27 başvuru yapıldığını belirten Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, sınırlı sayıda yer olması sebebi ile bunu 16’ya düşürmek zorunda kaldıklarını belirtti.


Tezgah açacak pazarcılar ve tezgah yerleri kura ile belirlenirken, 17 Ağustos Kapalı Pazarı’nın her hafta salı günleri bölgeye hizmet vereceği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
16
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    16°C
  • Pazar
    Sisli
    18°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    18°C
  • Salı
    Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç