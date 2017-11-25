Körfez’in yeni pazarı için tezgah yeri kuraları çekildi

Pazarcılar tezgah yeri için kuralarını çekti.

Körfez Belediyesi tarafından yapımına kısa süre önce başlanan Yukarı Hereke 17 Ağustos Mahallesi’ndeki kapalı pazar alanı tamamlandı, hizmete hazır hale getirildi. Pazar tamamlanınca, içerisinde tezgah açacak olan pazarcılar için Körfez Belediyesi Toplantı Salonu’nda kura çekimi düzenlendi. Kura çekim törenine; Zabıta Müdürü Mehmet Gökkaya ve Körfez Pazarcılar Odası yöneticileri de katıldı.

Kapalı pazarda tezgah açmak için 27 başvuru yapıldığını belirten Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, sınırlı sayıda yer olması sebebi ile bunu 16’ya düşürmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Tezgah açacak pazarcılar ve tezgah yerleri kura ile belirlenirken, 17 Ağustos Kapalı Pazarı’nın her hafta salı günleri bölgeye hizmet vereceği öğrenildi.