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18 Temmuz 2018 12:19

Roman Orkestrası’nın ilk konseri beğeniyle izlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52.

Roman Orkestrası’nın ilk konseri beğeniyle izlendi

18 Temmuz 2018 12:19

Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında Kocaeli Kent Roman Orkestrası Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde ilk konserlerini verdi.


Orkestranın solistleri Ayşe Akbulut ve Eda Acar muhteşem sahne performansıyla izleyenleri büyülerken roman vatandaşlardan oluşan orkestra yetenekleriyle hayran bıraktı. Çeşitli tarzlarda eserlerden oluşan repertuvarı seslendiren solistler Ayşe Akbulut ve Eda Acar sahne performanslarıyla göz doldurdu. 20 kişiden oluşan Kocaeli Roman Orkestrasının kuruculuğunu Polat Akbulut, şefliğini Nazım Taşdı yapıyor. Kocaeli Kent Roman Orkestrası 26 Temmuz Perşembe, 4 Ağustos Cumartesi ve 14 Ağustos Cumartesi tarihlerinde konser verecek.




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