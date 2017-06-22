Vali Güzeloğlu’ndan Başkan Karaosmanoğlu’na veda ziyareti

Son kararname ile Diyarbakır Valiliğine atanan Hasan Basri Güzeloğlu, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na bir veda ziyareti gerçekleştirdi. 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren Kocaeli’de görev yapan Vali Güzeloğlu’na çalışmaları için teşekkür eden Başkan Karaosmanoğlu, “Bugüne kadar olan çalışma dönemiz de Valimizle birlikte Kocaeli’ye nasıl hizmet ederiz derdinde olduk. Çok güzel hizmetler yaptık. Kendisine teşekkür ediyorum. Yeni görevinde daha büyük başarılar diliyor ve kendisine dua ediyorum” dedi.

Kocaeli olarak son dönemlerde Valiler konusunda çok şanslıyız diyen Başkan Karaosmanoğlu, “İnsana yakın, çalışkan ve uyumlu çalışan valilerimizle kentimize hizmet ettik. Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu, vatandaşlarımızla olan iletişiminde bir kardeş gibi yakın ve güzel bir ilişkisi oldu. İnanıyorum ki kendileri Diyarbakır’da da çok önemli çalışmalar yapacaktır” açıklamasını yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter görevini sürdürürken son kararname ile Bilecik Valiliğine atanan Doç. Dr Tahir Büyükakın’ın da katılığı ziyarette düşüncelerini ifade eden Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, “Yaklaşık 3 yıl onurla, sorumlulukla yürüttüğümüz Kocaeli Valiliği görevimden son yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Diyarbakır Valiliği görevine atanmış bulunuyorum. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımıza veda etmek ve helalleşmek için ziyarette bulundum. Kendisinin şahsında bütün ilçe belediye başkanlarımızı da sevgiyle selamlıyorum. 3 yıla yakın süre içerisinde Kocaeli’mizin daha iyiye, güzele, kalkınmış bir Büyükşehir’e, Türkiye’nin gelişme ve kalkınmasına katkı veren bir güçlü kimliğe ulaşması için Büyükşehir belediye başkanımızla birlikte çalıştık” ifadelerini sarf etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu ile çalışma alanında bir vali başkan ilişkisinde olduklarını belirten Vali Güzeloğlu, “Ancak esas ilişkimiz gönül dünyamızda bir abi kardeş ilişkisiydi. Kendisinin insan sevgisini, insanı kucaklayan ve bu anlamda hizmeti özellikle gönüller arasında bir diyalog ve köprü kurmakla yorumlayan anlayışı bizimde uygulamak ve hayata geçirmeyi arzuladığımız bir bakış açısı ve yönetim anlayışıydı. Bu noktada çok güzel bir uyum gerçekleşti ve bu uyumda hizmete dönüştü” şeklinde konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişiminde bu ülkenin bekasına kast edenlere karşı ilk dakikalardan itibaren başkanımızla birlikte büyük bir mücadeleyi dayanışma içinde gösterdik vurgusu da yapan Vali Güzeloğlu, “En uyumlu çalışan illerin başında Kocaeli geliyor. Böylesi onurlu bir görevi bizlere tevcih eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımız, Sayın İçişleri Bakanımız ve tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Kocaeli’den ayrılırken edindiğimiz dostlukların şüphesiz burukluğunu ve Kocaeli’nin bize olan sevgisini çok içten hissetmekteyim. Bütün Kocaelililere Büyükşehir Belediye Başkanımızın şahsında bize olan sevgi ve güvenleri çok teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal edin. Diyarbakır’da kendilerini çok seven, her zaman kapısının açık olduğu bir Valileri olduğunu bilmelerini istiyorum. Allah mahcup eylemesin. Değerli Başkanımıza ortaya koyduğu kardeşlik hukuku için teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Vali Güzeloğlu ve Başkan Karaosmanoğlu ayrıca, Bilecik Valisi olarak atanan Doç. Dr Tahir Büyükakın’ı bir kez daha tebrik ettiler.