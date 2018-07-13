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13 Temmuz 2018 13:59

Yaralı kaplumbağanın imdadına İzmit Zabıtası yetişti

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kabuğu kırılan bir kaplumbağaya müdahale ederek tedavisinin yapılması için bakım evine ulaştırdılar.

Yaralı kaplumbağanın imdadına İzmit Zabıtası yetişti

13 Temmuz 2018 13:59


İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Müdahale Birimi, bakıma muhtaç, yaralı sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kocaeli Fuarı içerisinde yaralı bir kaplumbağa olduğu ihbarını alan birim ekipleri, hemen harekete geçti. İlgili bölgeye geçen ekipler, kabuğu kırıldığı öğrenilen kaplumbağayı bulunduğu bölgeden alıp Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Yaralı kaplumbağanın gerekli tedavisi yapıldıktan sonra doğal yaşamına salınacağı ifade edildi.




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