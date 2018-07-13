Yaralı kaplumbağanın imdadına İzmit Zabıtası yetişti

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Müdahale Birimi, bakıma muhtaç, yaralı sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kocaeli Fuarı içerisinde yaralı bir kaplumbağa olduğu ihbarını alan birim ekipleri, hemen harekete geçti. İlgili bölgeye geçen ekipler, kabuğu kırıldığı öğrenilen kaplumbağayı bulunduğu bölgeden alıp Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Yaralı kaplumbağanın gerekli tedavisi yapıldıktan sonra doğal yaşamına salınacağı ifade edildi.