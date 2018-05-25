AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlikte İl Müftülüğü, Sanayi Odası, Ticaret Borsası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti. İlk olarak İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu ile makamında bir araya gelen Ahmet Sorgun ile Uğur İbrahim Altay, Poçanoğlu’nu tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

“Konya’daki birlik ve beraberlikle iftihar ediyoruz”

Heyetin ikinci durağı, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği oldu. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen genel kurulda birlik başkanlığına seçilen Muharrem Karabacak ve yönetimini kutlayan AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, “Güzel bir sloganımız var, ’Birlikte Konyayız ve Sen Yoksan Bir Eksiğiz’ Esnafımız, işçimiz, köylümüz, kadınımız, engellimiz, yaşlımız veya gencimiz yoksa bir eksiğiz. Biz birlikte Türkiyeyiz. Konya’daki bu birlik ve beraberlikle her zaman iftihar ediyoruz ve her zaman da bunun bereketini görüyoruz” diye konuştu.

"Esnaf ve odalarımızla çok daha yakından ilgileneceğiz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da yoğun bir gündemin içinde olduklarını belirterek şunları dile getirdi, “Esnaf Odaları Birliğimiz, Konya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu. Esnaflarımızın sorunlarıyla Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha yakından ilgileneceğimizi zaten ifade etmiştik. Esnaf odalarımız da bugüne kadar hep bize destek oldu. Vakit birlik vakti, vakit Konya vakti diyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ise esnaf ve sanatkarlar olarak her zaman milletin ve devletin yanında olduklarını dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve beraberindekiler, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü ve yönetimi ile Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ve yönetimiyle de bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Ziyaretlere Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, AK Parti Konya İl Başkanvekili Ali Dığrak ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.