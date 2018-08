AK Parti Konya bayramlaşma programında bir araya geldi

AK Parti Bayramlaşma programı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Gülay Samancı, Ziya Altunyaldız, Abdullah Ağralı, Hacı Ahmet Özdemir, Halil Etyemez, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, teşkilat mensupları ve çok sayıda davetlinin katılımı ile bir otelde gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Kurban yakınlaşmadır, paylaşabilmektir. Hamdolsun Türkiye bu bayramı tüm dünya ile paylaşıyor. Dünyanın en ücra yerlerinde bile şu anda Türkiye’den giden STK’larımız hayır organizasyonları ile ülkemizi temsil etmektedirler. Türkiye’den topladıkları kurbanları dünyanın diğer ucundaki kardeşlerimizle paylaşıyorlar. Bu Türkiye’nin büyüklüğünün bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu şahlanış hamlesi adım adım devam etmektedir. Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü 6. Olağan Kongremizi gerçekleştirdik. Kongremiz neticesinde şehrimiz MKYK ve MYK’da temsil edilmektedir. Bu görevlendirmeler bir takım nöbet değişimlerini de beraberinde getirdi. Değerli Ahmet Sorgun Başkanımıza bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyoruz. İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini devralan Konya Milletvekilimiz Leyla Şahin Usta hanımefendiye de Rabbimden kolaylıklar diliyorum. Bu ekipte yer almak önemli. Bazen sandık kurullarında bu görevi yerine getiriyoruz, bazen milletvekili olarak hizmetlere devam ediyoruz. Önemli olan AK Parti ailesinin bir ferdi olabilmektir. Türkiye son 16 yılda beklenenin üstünde bir gelişim performansı gösterdi. Tüm mazlum coğrafyalar da Türkiye’nin daha da güçlenmesi için umutla dua etmektedirler. Zor günümüzde dostlarımız o elini uzatıyor. Tıpkı son dönemde Katar’ın Türkiye’deki ekonomik gelişmelere olumlu katkı sağlamak adına yaptığı destek gibi Bu destek önemli. Onların zor gününde de Türkiye tereddüt etmeden yardım göndermişti. Kardeşlik budur. Cenab-ı Hak kardeşliğimizi pekiştirsin, büyütsün ve güçlendirsin. Yolumuza da hayırla devam etmeyi nasip etsin” dedi.

“Türkiye yardım faaliyetlerinde öncü ülke”

Türkiye’nin dünyanın en önemli ülkeleri arasında yer aldığını ve bunu gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri ile herkese gösterdiğini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Türkiye’nin her yerinde ve dünyanın 15’den fazla ülkesinde ülkemizden giden insanlar kurban faaliyetleri yürütüyorlar. Ne mutlu ki her zaman veren el olduk. İnşallah bundan sonra da bu süreci daha güzel bir şekilde yürütmeye devam ederiz. Geçtiğimiz günlerde dünyada insani yardım faaliyetleri rakamları açıklandı. Türkiye rakamsal olarak da 8 milyar doların üstünde bir yardımla dünya birincisi oldu. Ayrıca milli gelire orana bakıldığında Türkiye’nin yardım oranı binde 8 olurken ABD’nin on binde 4 oldu. İki ülkeyi mukayese ettiğimizde milli gelirimize oranlar 20 kat daha fazla insani yardım faaliyeti yürütüyoruz. Bazı ülkelerde de herkes ümidini Türkiye’ye bağlamış ve dua ediyor. Bizler bunları yaparken müttefik bildiklerimiz bir yandan terör örgütleriyle işbirliği yaparken bir taraftan da ekonomik ambargoyla ülkemizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Farkında olmadıkları bir şey var ki o da Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye artık dünyanın en önemli ülkeleri arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da sadece ülkemizin lideri değil, kongrede de gördüğümüz üzere tüm dünyanın lideridir. İnşallah Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu süreci de atlatacağız” şeklinde konuştu.

“AK Parti bir dava partisidir”

AK Parti’de makamların bir öneminin olmadığını önemli olanın dava anlayışının olduğunu ifade eden AK Parti MKYK Üyesi, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, “18 Ağustos’ta 6. Büyük Kongremizi gerçekleştirdik. Yeni kongremizin sırrı da asında burada yatıyor. Aynı gün büyük kongremizi yapıp, MKYK ve MYK toplandı ve aynı gün ben de dahil olmak üzere birçok arkadaşımız görevlerimizi yeni arkadaşlara teslim ettik. Allah’ın lütfu, Cumhurbaşkanımızın da tensipleri ile iki buçuk yıla yakın Genel Başkan Yardımcılığı, Seçim İşleri Başkanlığı görevini yürüttüm. Şimdi de Genel Merkezimizde, Genel Başkan Yardımcısı olarak MYK’da partimizi yürütme kurulunda Konya Milletvekilimiz Leyla Şahin Usta hanımefendi yer alacaklar. MKYK’da da Konya’yı Leyla Şahin Usta Hanımefendi ile birlikte temsil etmeye gayret edeceğiz. Önemli olan bu ailenin içinde nöbete devam etmektir. Nerede nöbete devam ettiğimizin hiçbir kıymeti yoktur” diye konuştu.

“Konya’yı en iyi şekilde temsil edeceğiz”

Programda son olarak söz olan AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Genel Başkan Yardımcılığı görevi süresince Konya’yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını belirterek, “Makamlar mevkiler bizleri değerli kılmaz. Bizleri değerli kılan yaptığımız işlerimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çok önem verdiği ve bizim asla kaybetmememiz gereken samimiyetimizdir. Eğer bugün AK Parti olarak güçlü ve değerliysek, sadece Türkiye’nin değil, Türkiye dışındaki mazlumların da ümidiysek burada en önemli olan Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu samimiyettir. Biz de bu samimiyeti örnek alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Genel Merkezde, Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız görevle Konya’yı temsil ederken, bu makamın Konya’nın tüm teşkilat mensuplarına açık olduğunu belirtmek isterim. Özellikle Meclisimize güç katan değerli Konya Milletvekillerimiz ile birlikte yeni süreçte çok daha başarılı bir şekilde ilerleyeceğimize inanıyorum” dedi.

“Yerel seçimlerde hedef yüzde yüz”

Yerel seçimlerin önemine dikkat çeken Usta, “Önümüzde çok önemli bir süreç bulunuyor. Gevşemeyeceğiz, asla vaktimiz var demeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız MYK toplantımızda yerel seçimlerin startını verdi. Hepimiz bu süreçte elimizden gelenin fazlasını yapmakla yükümlüyüz. Tek bir ilçemizi, beldemizi dahi es geçmeden çok ciddi bir çalışmayla 24 Haziran’daki oylarımızı arttırarak yerel seçimlerde tekrar AK Parti’nin gücünü göstermeliyiz. Konya bu davanın, bu hareketin temelidir. Konya teşkilatları, örnek teşkilatlardır. Bu kapsamda yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam etmeliyiz. Eğer çalışırsak, arzu edersek, bir ve beraber olup istişare ile hareket edersek Konya’da yerel seçimlerde tek bir ilçemizi dahi başka bir partiye vermeyiz. Bunu yapmaktan başka şansımız yok, bunu da başaracağız” diye konuştu.

Programda Konya Milletvekilleri, Gülay Samancı, Hacı Ahmet Özdemir, Ziya Altunyaldız, Abdullah Ağralı ve Halil Etyemez de birer selamlama konuşması yaptı.