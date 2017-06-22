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22 Haziran 2017 12:04

Başkan Çal’dan sürücülere uyarı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanvekili, Konya Motosiklet ve Bisiklet Tamircileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çal, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tüm sürücüleri ve özelikle de motosiklet ve bisiklet sürücülerine uyarılarda bulundu.

Başkan Çal’dan sürücülere uyarı

22 Haziran 2017 12:04


"Teminatımız olan sevgili gençlerimiz ve sürücülerimiz, lütfen Ramazan Bayramına üzüntülü haberlerle girmemek için daha dikkatli olsunlar" diyerek açıklamasına başlayan Başkan Ahmet Çal, "Tüm İslam Alemi olarak güzel ve anlamlı bir ayı geçirmenin sevincini yaşıyoruz, bu sevincimizi bayram arifesinde hüzne dönüştürmeyelim. Trafik kurallarına uyalım, aşırı hız yapmayalım, hatalı sollamadan kaçınalım. Araç sürücülerinin yanı sıra bisiklet ve motosiklet sürücülerimiz de mutlaka kurallara uymalılar. Motosiklet sürücülerimiz kasklarını takmadan trafiğe çıkmamalı. Bisiklet sürülerimiz de Konya’mızda bir örnek olan bisiklet yollarını kullanarak trafikte seyir etmeliler. Otomobil ve büyük araç kullanan sürücülerimizi de uyarıyorum, motosiklet ve bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu unutmasınlar ve bu sürücülerimize de saygı göstersinler" dedi.


Başkan Çal, tüm İslam Aleminin, Konyalı vatandaşların ve esnaf camiasının Ramazan Bayramını tebrik ederek nice bayramlara kavuşma temennisinde bulundu.




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