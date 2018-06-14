Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 17:55

Başkan Özgüven: "40 bin hemşehrimizle iftar sofrasında buluştuk"

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi geleneksel hale getirdiği iftar programlarının sonuncusunu Toros Mahallesinde gerçekleştirdi.

Başkan Özgüven:

14 Haziran 2018 17:55


İftar programında AK Parti Konya Milletvekili ve Milletvekili Adayı Halil Etyemez, Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkanı Abdulkadir Düzen ve yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.


Mahalle sakinleriyle iftarda bir araya gelen Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Geleneksel hale getirdiğimiz iftar programlarımızın finalini Toros Mahallemizde gerçekleştirdik. Mahallelerimizde bir ay boyunca düzenlediğimiz iftar programlarımızda yaklaşık 40 bin hemşehrimizle iftar sofrasında buluştuk. 4-5 kuşak bir arada iftar yapmanın hazzını ve mutluluğunu yaşadık. Ramazan ayı boyunca birlik ve beraberlik içerisinde olduk, bu şuurun Ramazan ayı sonrasında da devam etmesi en büyük dileğimizdir” şeklinde konuştu.


24 Haziran seçimlerine de değinen Özgüven, “Yeni sistem ülkemizin önündeki tüm engelleri kaldıracak ve ülkemiz hızla büyüme ivmesi kazanacaktır. Güçlü Başkan ve güçlü meclisle ülkemizin önü tamamen açılacaktır. 24 Haziran’dan sonra inşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında kurulacak yeni sistem bizi 2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaştıracaktır. Milletimizin boş vaatlerin değil hizmet siyasetinin destekçisi olacağından hiç şüphemiz yoktur. Tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek vatan şiarıyla bu seçimlerde de kazanan Türkiye olacak inşallah” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç