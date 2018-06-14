İftar programında AK Parti Konya Milletvekili ve Milletvekili Adayı Halil Etyemez, Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkanı Abdulkadir Düzen ve yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Mahalle sakinleriyle iftarda bir araya gelen Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Geleneksel hale getirdiğimiz iftar programlarımızın finalini Toros Mahallemizde gerçekleştirdik. Mahallelerimizde bir ay boyunca düzenlediğimiz iftar programlarımızda yaklaşık 40 bin hemşehrimizle iftar sofrasında buluştuk. 4-5 kuşak bir arada iftar yapmanın hazzını ve mutluluğunu yaşadık. Ramazan ayı boyunca birlik ve beraberlik içerisinde olduk, bu şuurun Ramazan ayı sonrasında da devam etmesi en büyük dileğimizdir” şeklinde konuştu.

24 Haziran seçimlerine de değinen Özgüven, “Yeni sistem ülkemizin önündeki tüm engelleri kaldıracak ve ülkemiz hızla büyüme ivmesi kazanacaktır. Güçlü Başkan ve güçlü meclisle ülkemizin önü tamamen açılacaktır. 24 Haziran’dan sonra inşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında kurulacak yeni sistem bizi 2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaştıracaktır. Milletimizin boş vaatlerin değil hizmet siyasetinin destekçisi olacağından hiç şüphemiz yoktur. Tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek vatan şiarıyla bu seçimlerde de kazanan Türkiye olacak inşallah” dedi.