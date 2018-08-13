Başkan Pekyatırmacı sanayi çalışanı gençlerle söyleşi gerçekleştirdi

Konya Çalışan Gençlik Komisyonu tarafından her hafta Pazartesi günü gerçekleştirilen "İşin Ehlinden" tecrübe paylaşım programının bu haftaki konuğu Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı oldu. Ali Okutan Sanayi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen programda Başkan Pekyatırmacı, sanayi çalışanı gençlere yaşam tecrübesi, belediye faaliyetleri, Konya ve ülke gündemine dair görüşlerini aktardı. AK Parti iktidarı ile birlikte Türkiye’nin refah ve büyümede büyük bir ivme kaydettiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Bu büyüme sürecinde ülkemize hem yurt içinden hem de yurt dışından kaynak üretildi. Bu kaynağın üretilmesinde temel olan güven ve istikrardı. Ülkemizin yapısı gereği ülkemizden beklentiler çok. Bizden beklentisi, ümidi olan ülkelerin yanında Türkiye üzerinde kirli emelleri olan ve Türkiye ile beraber çevresindeki coğrafyaya şekil vermeye çalışan, bu coğrafyadan nemalanmak isteyen ülkeler var. Bunların temel gayeleri Türkiye’yi güçsüzleştirmek, zayıflatmak ve ülkemizi kendileri tarafından yönetilebilir bir ülke haline getirmek. Bunları yaptıktan sonra da Türkiye’nin kaynaklarını kendi istedikleri şekilde yönetmek ve coğrafyamızdaki diğer ülkeleri de aynı şekilde yönetebilmek. Onların bu amaçlarını engelleyen tek şey Türkiye’nin istikrarı, Türkiye’nin güçlü olması ve rol biçilen değil rol biçen bir ülke olmasıdır" dedi.

"Selçuklu’da daha yapılacak çok iş var"

Amaçlarının Selçuklu halkına en iyi şekilde hizmet edebilmek olduğunu belirten Pekyatırmacı, "Selçuklu’da hayatın her alanına değer katacak güzel işlere imza atıldı. Ama Selçuklu’da daha yapılacak çok işimiz var. Selçuklu’da bu zamana kadar pek çok ihtiyacı karşılamış durumdayız. Bunun yanında yeni işleri de sürdürüyoruz. Şuanda yapımı devam eden 25 tane projemiz var. Bunlar içinde bazı projelerimiz 3-4 yerde çalışması olan projelerdir. Spor salonları, mahalle konakları, kapalı pazar yerleri, anaokulları, yurt inşaatı, sağlık tesisleri gibi birçok tesisisin yapımı çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunlara her geçen gün yenilerini de ilave etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Selçuklu’da belediyecilik hizmetlerinde bir standart oluştuğunu ve her geçen gün temponun arttığını vurgulayan Başkan Pekyatırmacı, "Eskiden muhtar ofisinin açılışı yapılırdı. Yani bir muhtara ofis yapmak açılışı gerektiren bir şeydi. Biz bugün 2 milyon metrekare alanda Sille Baraj Park’ı yaptık ve açılışını daha yapmadık. Daha açılışını yapmadığımız yerde hafta sonlarında 40 bin ziyaretçimiz var. Her yapılan hizmet de yeni bir ihtiyacı doğuruyor. Yukarıda ve aşağıda yeni otopark alanları tesis ettik. Aşağıdaki park alanını bitirmek üzereyiz. Oraya araçlarıyla gelecek vatandaşlarımız servisle yukarıya taşıyacağız. Yani bir işi yapmış olmakla o iş bitmiş olmuyor. Ağaçlandırma ve bina eksikliklerini de tamamlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Veli Vural ise, Türkiye’de sanayi gençliğine yönelik ilk ve örnek bir projelerin Selçuklu’da uygulandığını vurgulayarak projelerin sanayi gençliğinin sosyal ve kültürel hayatına zenginlik kattığını ifade etti. Programın sonunda Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Veli Vural, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya hediye takdiminde bulundu.