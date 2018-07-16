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16 Temmuz 2018 16:37

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı serbest bırakıldı

Konya’da yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu serbest bırakıldı.

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı serbest bırakıldı

16 Temmuz 2018 16:37


Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Beyşehir’deki evinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alınarak Konya’ya götürülen Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Urlu’nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Konya Adliyesine sevk edilen Urlu, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.


Binbaşı Urlu, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bunlara ’mahrem imamlık’ yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, 13 Temmuz’da Beyşehir’de düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.




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