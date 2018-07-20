Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 10:24

Beyşehir’de düzenli kan bağışçıları ödüllendirildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenli kan bağışında bulunanlara sertifika ve madalya verildi.

Beyşehir’de düzenli kan bağışçıları ödüllendirildi

20 Temmuz 2018 10:24


Türkiye Kızılay Derneği Beyşehir Şubesi tarafından ilçe merkezinde çeşitli tarihlerde düzenlenen kan bağışı kampanyalarına destek vererek en az 10 kez kan bağışında bulunanlar için ödül töreni düzenlendi.


Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde Taşköprü Aile Çay Bahçesi’nde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Murat Özaltun, kan bağışı yapmanın önemine vurgu yaptı. Özaltun, acil kana ihtiyaç olduğu zamanlarda Türk Kızılayı tarafından düzenlenen bu tür kan bağışı kampanyalarının öneminin ortaya çıktığına dikkat çekerek, “Bir canı kurtaracak olan kan ancak bu yapılan bağışlarla bulunabiliyor. O yüzden, gönüllü kan bağışçılarımızın çok olması çok önemli, her şeyden çok kıymetli. Bu anlamda, Beyşehir’imizde de kan bağışı yapan vatandaşlarımızdan Allah razı olsun diyorum. Türk Kızılayımıza da yürüttüğü bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından ilçede çeşitli tarihlerde düzenlenen kan bağışı kampanyalarına destek vererek en az 10 kez kan bağışında bulunduğu belirlenen vatandaşlara sertifika ve madalyaları verildi.


Türkiye Kızılay Derneği Beyşehir Şubesi Başkanı Nurettin Koçer de, ilçede düzenledikleri kampanyalara gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı Beyşehirlilere teşekkür etti. 10’un üzerinde kan bağışı yapan vatandaşlara bronz madalya ve beratı verdiklerini ancak bu madalyaların maddi bir değerinin olmadığını ifade eden Koçer, “Önemli olan manevi değeridir. Bu nedenle, ben sürekli kan bağışı yapan vatandaşlarımızı örnek bu davranışından dolayı kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı her zaman kan bağışı yapmaya davet ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç