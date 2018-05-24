Beyşehir’de mahalle iftarı programları devam ediyor

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, tarihi Eşrefoğlu Camisi önündeki meydanda düzenlenen iftar programında İçerişehir Mahallesi sakinleriyle buluştu. Başkan Özaltun, kendisine eşlik eden belediye meclis üyeleri ile birlikte geldiği ve Beyşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın da verdiği konserle gerçekleştirilen iftar programında mahalle sakinlerinin ramazan ayını tebrik etti. Özaltun, gezdiği masalarda bulunan çocukları uçurtma hediye ederek sevindirdi.

Belediye Başkanı Özaltun, yemeğin ardından yapılan dua sonrasında yaptığı konuşmada, Beyşehir’in mahallelerinde düzenledikleri iftar programları ile ramazan coşkusunu yaşamaya devam ettiklerini söyledi. Belediye olarak önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında verdikleri iftar yemeği programlarıyla Beyşehir merkezde ve dış mahallelerde hemşehrileriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Özaltun, “Hemşehrilerimizle birlikte olalım ve hasbihal ederek daha güçlü olalım diye bu mahalle iftarı programlarını düzenliyoruz. Bu yıl, geçtiğimiz yıllardaki ramazan programlarında bir araya gelemediğimiz hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Bu programlar vesilesiyle birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor, en önemlisi varsa sizlerin sorunlarını, taleplerinizi dinliyoruz. Dolayısıyla ilçemizin her köşesine ürettiğimiz hizmetleri de sizin istek ve talepleriniz doğrultusunda gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz” dedi.

Son dönemde ülke üzerine dış güçler tarafından oynanan oyunlara da dikkat çeken Özaltun, Türkiye’de yapılan hizmet ve yatırımlara tahammül edemeyen dış unsurların sürekli olarak Türk milleti ile uğraşmaya devam ettiklerinin altını çizdi. Özaltun, bunun şu anda döviz kurlarında dalgalanma yaratarak ülke ekonomisi üzerinde tahribat yaratılmaya çalışılarak yapıldığını vurgulayarak, “Dövizle oynayarak, aralarında ittifak kurarak, darbe girişimlerinde bulunarak ülkemizi yaşanmaz bir yer haline getirmek istiyorlar. Ama şunu bilmiyorlar. Bizler bir ve beraber olarak güçlüyüz, inançlıyız. Bu kurulan kumpaslara yine kendileri düşecekler. Çünkü sizlerin duaları ve destekleri sayesinde bu hainler amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklar” diye konuştu.