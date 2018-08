Bıçakçılarda Kurban Bayramı yoğunluğu

Bayram öncesi bıçak almak ve bıçaklarını biletmek isteyen vatandaşlar bıçakçılarda yoğunluk oluşturuyor.

Konya’da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çeşit çeşit bıçaklar tezgahlarda yerini almaya başladı. Caddelerde dükkan önlerinde bıçak satılan tezgahların yanı sıra "bıçak bilenir" yazısıyla bıçak bileyenlere sık rastlanıyor. Bıçakçılarda iş yoğunluğu dolayısıyla çalışanlar vardiyalı şekilde mesai yaparken, işleri yetiştirmeye çalışıyor. Tencere, çaydanlık tamir ve bakımını yaptığı dükkanın önüne kurduğu tezgahında vatandaşların getirdiği bıçakları bileyen İbrahim Çetin herkese hayırlı bayramlar dilerken, asıl yoğunluk bıçakçı dükkanlarında yaşanıyor.

160 yıllık bıçakçıda işlerin yetişmesi için vardiyalı çalışılıyor

Konya’da yaklaşık 160 yıldır bıçakçılık yapan bir ailenin işlettiği bıçakçı dükkanında ise büyük yoğunluk yaşanıyor. Ailenin beşinci kuşağında yer aldığını ifade eden 57 yaşındaki bıçakçı Şükrü Kırklıkçı, bayram öncesi bıçak alım-satım ve bileme işlerinin yoğunlaştığını belirterek, “Aşağı yukarı 160 yıldır yapıyoruz. Ben beşinci kuşaktayım İşler biraz yoğun şu anda. Malum bayram öncesi... Bundan sonra da biraz daha yoğunlaşır. Bizim işlerimiz böyle zaten. Vatandaşlar maalesef duruyorlar duruyorlar son günlere doğru bırakıyorlar bu işleri. Onun için epey bir yığılma oluyor son günlerde” dedi.

“5 liraya da bıçak var 500 liraya da”

Bıçak fiyatlarıyla ilgili konuşan Şükrü Kırklıkçı, "Bıçak fiyatları öyle enteresan bir şey ki, Çin’de yapılıp üzerine belli firmaların damgaları vurularak, Çin’den gelen bıçaklar var ve artı bir de bizim içeride Bursa, Denizli, Yatağan gibi, Sürbisa bıçağı gibi çeşitli bıçak imal eden yerler var. Onların bıçaklarıyla aralarında oldukça büyük farklar var. 5 liraya da bıçak var bugün, 500 liraya da bıçak var. Avrupa bıçakları maalesef euronun artışıyla, yedi buçuk lira gibi bir rakam olunca euro, neredeyse 500 liraya bıçak oluyor artık” ifadelerini kullandı.

Kurbanı işinin ehli kişilere kestirin tavsiyesi

Kurban kesecek olan vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Konya Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Davut Balbaloğlu ise, “Kurban kesilirken hayvana eziyet edilmemesi, yani bu dini bir vecibe olduğu için hayvanın gözünün bile bağlanması gerektiğini biliyoruz. Ama malum acemi kasaplar, kurban kesiliyor hayvan daha can çekişirken içinin kanını boşaltmadan hayvanı yüzmeye kalkıyorlar. Bu işin ehli insanlarla, ehli kişilerle yapılması hem kesen açısından içinin rahat etmesi, etin telef olmaması için yapamayan kişilerin işin ehli kasaplara yaptırmasını tercih ediyoruz. Vatandaşlara tavsiyemiz de bu yöndedir” diye konuştu.

Kurbanda kesilen etlerin sokaklarda gezen seyyar et çekme makinelerinde değil kasaplarda çekilip kıyma haline getirilmesi gerektiğini de söyleyen Başkan Balbaloğlu, “Asıl üzerinde değineceğimiz konu kesildikten sonra eti biraz serin bir yerde serip, dinlendirip ondan sonra kasap dükkanlarına götürülüp çektirilmesini tavsiye ediyoruz. Taze kesilmiş etin çekilmesi etin hem ömrünü düşürüyor hem de sıcak sıcak çekilen ette daha çok bakteri üretimi meydana geliyor. Sokak ortasında gelişi güzel, paslı, kirli, senede bir sefer kurulan makinelerde et çektirmek mikrop açısından, halk sağlığı açısından çok önemlidir. Konya’da kasabımızda son üç yıldır et çekimi 1 TL, çok bir para değil. Sokakta seyyar çeken 50 kuruşa da çekse, orada çektirmemelerini, eti kasap dükkanlarına götürüp, ustalarda çektirip dolaplarına o şekilde koymalarını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.