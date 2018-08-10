Çaldığı telefonu satma çabası kamerada

Şüphelinin çaldığı cep telefonunu satmak istediği anlar ise iş yeri sahibi tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul, Kırşehir, Ankara ve Konya’da çocuklarının yaşadığı yeri gezmek için geldiği bahanesiyle kendisini gurbetçi olarak tanıtan bir şahsın son günlerde kent merkezinin farklı noktalarında hırsızlık yaptığı ihbarları üzerine Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler harekete geçerek özel bir ekip kurdu. Kurulan ekip, yapılan ihbarı değerlendirmeye alarak şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Çalıntı telefonu satmaya çalışması saniye saniye kamerada

Şüpheli ilk olarak Meram ilçesinde bir iş yerinden yardım kutusunu çalıp koşarak uzaklaştı. Yapılan ihbar üzerine çalışma yapan ekiplerin çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından kayıtlarda şüphelinin koşarak uzaklaştığı görüldü. Şahıs son olarak ise Karatay ilçesindeki bir telefoncuya giderek, çaldığı telefonu satmak istedi. Ancak kendini kilitleyen telefonun mail şifresini bilmeyen şüpheliden şüphelenen iş yeri sahibi bu anları cep telefonuyla kaydetti. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde iş yeri sahibinin, "Mail şifresi olmadan telefonunun sıfırlanamayacağını, bu şifrenin olmaması durumunda da telefona çalıntı olarak bakılacağını" söylemesi üzerine şüphelinin "Allah Allah" diyerek tepki vermesi dikkat çekti.

Şüpheli metruk bir binada yakalandı

Şüphelinin iş yerinden ayrılmasının ardından durumu polis ekiplerine bildiren iş yeri sahibinin cep telefonundaki görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelinin Ayhan A. (48) olduğunu tespit etti. İş yeri sahibine Konya’ya oğlunu görmeye geldiğini ve oğluna ulaşamayınca maddi sıkıntılardan dolayı telefonunu satmak istediğini söyleyen şüphelinin gidebileceği adresleri inceleyen ekipler, Ayhan A.’nın Aşkan Mahallesi’ndeki metruk bir evde olduğunu belirledi. Bir süre incelemeyen alınan eve gelen şüpheli çaldığı telefonlarla saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan şahsın üst aramasında ise bir adet cep telefonu bulunurken, yapılan sorguda telefonun iş yerinden çalıntı olduğu tespit edildi.

Elde ettiği parayı gezdiği illerde harcamış

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada ilk ifadesi alınan Ayhan A.’nın, çaldığı malzemeleri satarak gezdiği illerde harcadığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan Konya’da 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli Ayhan A.’nın 15 gün önce yine hırsızlıktan yakalandığı ve denetimli serbestlikle serbest bırakıldığı bildirildi. 15 gün sonra tekrar gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından 6 farklı hırsızlık dosya kaydıyla adliyeye sevk edilecek.