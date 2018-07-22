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22 Temmuz 2018 11:00

Düğün dönüşü yanlışlıkla arkadaşını vurdu

Konya’da 17 yaşındaki genç, yanında bulunan pompalı tüfeği kontrol ettiği sırada yanındaki arkadaşını vurarak yaraladı.

Düğün dönüşü yanlışlıkla arkadaşını vurdu

22 Temmuz 2018 11:00


Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Fahri Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir arkadaşlarının düğününe giden arkadaşlardan Y.E.S. (18) ile H.A. (17) düğün sonrası cadde üzerindeki boş alanda yanlarında bulunan pompalı tüfekle oynamaya başladı. İki arkadaştan H.A. pompalı tüfeği kontrol etmek istediği sırada tüfeğin aniden ateş alması sonucu Y.E.S. kalçasından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.E.S. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan, olay yerinden korkup kaçan şüpheli H.A. Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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