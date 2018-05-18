Ereğli Belediye Meclisi İsrail’i kınadı

Meclis oturumunda İsrail’in Filistin halkına yönelik katliamına ilişkin tepki bildirisi meclisteki üç parti grubunun da ortak imzası ve tam desteğiyle kabul edilerek İsrail yönetimi kınandı.

Kabul edilen bildiri de, "Biz Ereğli Belediyesinin üç parti grubu olarak Kudüs’te yaşanan gelişmeler üzerine bu ortak bildiriyle tüm dünyaya irademizi haykırıyoruz. ABD yönetiminin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararını, BM üyesi 128 ülkenin ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi tüm ülkelerin İstanbul zirvesindeki şiddetli tepkilere karşı uygulaması, başta Kudüs olmak üzere tüm bölgede büyük infial meydana getirmiştir. 14 Mayıs 2018 günü Gazze şeridinde barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere vahşice saldırıp an itibariyle 62 kişi şehit edilmiş, 2770’in üzerinde kişi de yaralanmıştır. İsrail yönetimini tüm insanlık adına kınıyor ve lanetliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bildiri hakkında değerlendirme yapan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Kudüs’te yaşanan olaylar insanlık adına kabul edilemez bir katliamdır ve ne yazık ki bu katliama sessiz kalan dünya ülkeleri zulme ortak olmaktadır. Bu zulme tepki göstermek bir insanlık görevidir. Bu anlamda Belediye Meclisi olarak üç parti grubunun ortak imza ve desteği ile bu bildiriyi yayımlamayı uygun gördük. Bu zulmü yapan İsrail yönetimini şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz" dedi.