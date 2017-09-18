Meram Belediyesi’nden eğitim hediyesi

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Meram ilçesi Hatunsaray Ortaokulu ve Hatunsaray İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen yeni eğitim öğretim yılı açılış programına katıldı.

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Toru, “Eğitim oldukça önemli. Ülkemizin geçmekte olduğu dönemleri, zorlukları gördüğümüzde çocuklara sahip çıkmamız gerektiğine bir kez daha 15 Temmuz’da gördük. Çocuklarımız bizim gözbebeğimiz, geleceğimizin mimarı. 2023, 2071 hedeflerimiz için onları en iyi şekilde donatmamız gerekiyor. Bu noktada sadece eğitimcilerimiz değil, velilerimiz, yerel yönetimlerimiz iş birliği içerisinde ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya hazırız. Çocuklarımıza daha iyi yarınlar için başarılar diliyorum” dedi.

“Bol bol kitap okuyun”

Çocuklara bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulunan Toru, “Şu anda teknolojik olarak sizlerin dikkatini dağıtacak çok sayıda etken var. Sizin zihninizi, beyninizi, dimağlarınızı besleyecek olan okumaktır. Öğretmenlerinizin tavsiye ettiği kitapları düzenli olarak okumalısınız. Ne kadar çok okursanız o kadar donanımlı olur ve geleceğe emin adımlarla yürümüş olursunuz. Biz de belediye olarak kütüphanenize katkı sağlayalım” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızı hiçbir yapıya teslim etmeyelim”

Çocukların geleceğe emin adımlarla yürüyebilmesi için akademik eğitim ile birlikte sportif etkinlikler ve kültürel etkinliklerin hepsinin bir arada yürümesinin şart olduğunu vurgulayan Toru, velilere de şu uyarılarda bulundu:

“Çocuklarımızı hiçbir yere teslim etmeyelim. Onların akılları, zekaları, dimağları, beyinleri bizim için çok önemli. 15 Temmuz öncesi hadiseleri hep birlikte gördük. Çocuklarımız herhangi bir odağa, herhangi bir yapıya teslim edilemeyecek kadar kıymetlidir. Onlar devletimizin bekası için en önemli unsurlar. Onun için anne babalar olarak, eğitimciler olarak çocuklarımızın üzerine daha fazla titreyeceğiz ve daha fazla ilgileneceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Başkan Toru’nun konuşmasından sonra Hatunsaray Ortaokulu, Hatunsaray İmam Hatip Ortaokulu ve Hatunsaray İlkokulu öğrencilerine kırtasiye seti ve okul çantası hediye etti.